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Над Бурятией нависла постоянная угроза ящура

Над Бурятией нависла постоянная угроза ящура
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
От него хотят привить более двух миллионов сельхозживотных

В республиканском управлении ветеринарии напомнили о постоянной угрозе заноса в Бурятию ящура. Он относится к особо опасным заболеваниям парнокопытных животных. Люди тоже могут подхватить его при употреблении сырого молока заражённого скота и продуктов его переработки. Однако от человека к человеку вирус не передаётся.

Больше всего ему подвержены коровы, свиньи, козы и овцы. Но болезнь также может поразить лошадей, собак и кошек. Основные симптомы ящура – интоксикация, появление пузырьков и язв на слизистых рта и носа, вымени и в районе копыт.

Восприимчивых сельскохозяйственных животных прививают от ящура. В 2023 году в Бурятии вакцинировать хотят более двух миллионов. Это 1 037 848 голов КРС и 1 038 717 – МРС плюс  831 оленя. Иммунитет формируется на 21 сутки после введения препарата, который использует ветеринарная служба. У молодняка он сохраняется три месяца, а у взрослого поголовья – до полугода.

Сама вакцина абсолютно безвредна. У некоторых животных в месте инъекции появиться припухлость. Из других побочных эффектов – незначительное угнетение общего состояния и небольшое  повышение температуры в течение одних-трёх суток. Не исключена и аллергическая реакция, поэтому после вакцинации за скотом следует понаблюдать примерно 45-60 минут.

Мясо, молоко и другую продукцию от привитых сельхозживотных можно спокойно употреблять. Схему иммунизации нарушать не следует – эффект от неё может снизиться.

Ранее в управлении ветеринарии рассказывали, что для своевременного выявления ящура в республике регулярно проводят лабораторные исследования биоматериалов КРС. В ушедшем 2022 году сделали 930. В 2023-ем, помимо КРС, хотят охватить ещё и мелкий рогатый скот.

Чтобы не допустить вспышки заболевания, ответственным службам дали ряд поручений. Отдельное внимание уделят диким животных, в особенности – на приграничных территориях.

- Сезонная миграция дзеренов из Монголии в Забайкальский край ставит под угрозу экономику Бурятии, поскольку монгольские антилопы являются природным резервуаром ящура, – пояснили в ветуправлении.

Кроме того, в регионе ужесточили контроль за ввозом мяса и скота.

- В планах – организовать работу по недопущению несанкционированного перемещения сельхозживотных, мяса и мясных товаров в Бурятию с непризнанных и неблагополучных по ящуру зон, – добавили в учреждении.
ящур болезнь скот сельское хозяйство

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