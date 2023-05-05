Над Бурятией нависла постоянная угроза ящура









Чтобы не допустить вспышки заболевания, ответственным службам дали ряд поручений. Отдельное внимание уделят диким животных, в особенности – на приграничных территориях.



- Сезонная миграция дзеренов из Монголии в Забайкальский край ставит под угрозу экономику Бурятии, поскольку монгольские антилопы являются природным резервуаром ящура, – пояснили в ветуправлении.



Кроме того, в регионе ужесточили контроль за ввозом мяса и скота.



- В планах – организовать работу по недопущению несанкционированного перемещения сельхозживотных, мяса и мясных товаров в Бурятию с непризнанных и неблагополучных по ящуру зон, – добавили в учреждении.

Ранее в управлении ветеринарии рассказывали , что для своевременного выявления ящура в республике регулярно проводят лабораторные исследования биоматериалов КРС. В ушедшем 2022 году сделали 930. В 2023-ем, помимо КРС, хотят охватить ещё и мелкий рогатый скот.Чтобы не допустить вспышки заболевания, ответственным службам дали ряд поручений. Отдельное внимание уделят диким животных, в особенности – на приграничных территориях.- Сезонная миграция дзеренов из Монголии в Забайкальский край ставит под угрозу экономику Бурятии, поскольку монгольские антилопы являются природным резервуаром ящура, – пояснили в ветуправлении.Кроме того, в регионе ужесточили контроль за ввозом мяса и скота.- В планах – организовать работу по недопущению несанкционированного перемещения сельхозживотных, мяса и мясных товаров в Бурятию с непризнанных и неблагополучных по ящуру зон, – добавили в учреждении.

В республиканском управлении ветеринарии напомнили о постоянной угрозе заноса в Бурятию ящура. Он относится к особо опасным заболеваниям парнокопытных животных. Люди тоже могут подхватить его при употреблении сырого молока заражённого скота и продуктов его переработки. Однако от человека к человеку вирус не передаётся.Больше всего ему подвержены коровы, свиньи, козы и овцы. Но болезнь также может поразить лошадей, собак и кошек. Основные симптомы ящура – интоксикация, появление пузырьков и язв на слизистых рта и носа, вымени и в районе копыт.Восприимчивых сельскохозяйственных животных прививают от ящура. В 2023 году в Бурятии вакцинировать хотят более двух миллионов. Это 1 037 848 голов КРС и 1 038 717 – МРС плюс 831 оленя. Иммунитет формируется на 21 сутки после введения препарата, который использует ветеринарная служба. У молодняка он сохраняется три месяца, а у взрослого поголовья – до полугода.Сама вакцина абсолютно безвредна. У некоторых животных в месте инъекции появиться припухлость. Из других побочных эффектов – незначительное угнетение общего состояния и небольшое повышение температуры в течение одних-трёх суток. Не исключена и аллергическая реакция, поэтому после вакцинации за скотом следует понаблюдать примерно 45-60 минут.Мясо, молоко и другую продукцию от привитых сельхозживотных можно спокойно употреблять. Схему иммунизации нарушать не следует – эффект от неё может снизиться.