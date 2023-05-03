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В Иркутске состоится чемпионат России по кёрлингу

В Иркутске состоится чемпионат России по кёрлингу
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревноваться будут смешанные команды

В Иркутске с 18 по 22 мая впервые пройдёт чемпионат России по кёрлингу среди смешанных команд. Заявки на участие в турнире подали 16 команд из 12 регионов страны: из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской, Калининградской, Кемеровской областей, Краснодарского, Красноярского, Приморского краёв, Московской, Новосибирской, Томской, Ярославской областей.

- В Иркутске уже проводились кубки России по кёрлингу среди смешанных команд и смешанных пар. Чемпионат страны состоится впервые, но у нас есть хороший опыт проведения всероссийских соревнований в ледовом дворце «Байкал», - отметил первый заместитель председателя правительства Иркутской области, президент федерации кёрлинга региона Руслан Ситников. – От нашего региона к участию в чемпионате страны допущены две команды. Вход на соревнования для зрителей свободный.

На чемпионат в Иркутск приедут сильнейшие спортсмены: участник Олимпийских игр Дмитрий Миронов, шестикратный чемпион России, бронзовый призёр чемпионата мира Александр Ерёмин, трёхкратная чемпионка Европы, участница четырёх Олимпийских игр Езех Нкеирука и другие. Соревнования планируют посетить президент Федерации кёрлинга России, депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищёв, главный тренер сборной команды России Василий Гудин. Комментировать игры будет двукратная чемпионка Европы, двукратный призёр чемпионатов мира, трёхкратная участница Олимпийских игр Екатерина Галкина.

3 мая состоялось рабочее совещание, на котором обсуждалась готовность к проведению чемпионата России по кёрлингу.

- На сегодня основные организационные вопросы решены, ледовый дворец «Байкал» готов к проведению чемпионата. Уже с 7 мая начнётся подготовка ледовых дорожек, которые будут находиться ближе к трибунам для удобства зрителей наблюдать за играми. Всего подготовят четыре дорожки, на которых одновременно будут играть восемь команд. Будет организована трансляция. Помощь в проведении окажут волонтёры, - рассказал министр спорта региона Павел Богатырев.

Начало игр в соревновательные дни – в 9:00. Торжественное открытие чемпионата страны состоится 18 мая в 15:10. Финал и матч за третье место начнутся 22 мая в 13:40, церемония награждения – в 16:30, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

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