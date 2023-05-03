В Саянске хотят благоустроить военно-патриотический парк
В Саянске хотят благоустроить сквер «Патриот» в микрорайоне Строителей. Концепция благоустройства вошла в число проектов, предложенных на рейтинговое голосование по отбору общественных территорий и дизайн-проектов благоустройства в Иркутской области.
Идея создания военно-патриотического сквера в городе возникла давно. В 2022 году Саянск получил президентский грант на создание в музее истории города экспозиции, посвящённой Великой Отечественной войне. Сквер «Патриот» должен стать продолжением проекта.
Концепция благоустройства включает ремонт и создание пешеходных дорожек, установку скамеек, озеленение, освещение, а также расстановку военной техники. Планируется, что в сквере будут размещены реактивная установка «Град», 122-миллиметровая гаубица М-30, 85-миллиметровая дивизионная пушка Д-44, бронетранспортёр, танк Т-64Б, бронированная разведывательно-дозорная машина, многоцелевой транспортёр-тягач. Ранее, в 2022 году, в самом молодом городе Иркутской области установили танк Т-34.
Всего на голосование в Саянске представлено три концепции благоустройства скверов. Помимо парка в микрорайоне Строителей, вошли пространства в микрорайоне Солнечном и на перекрёстке улиц Нуриахметовой и Советской, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В Иркутской области планируют создать сквер военной техники
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