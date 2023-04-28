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В колледже искусств в Улан-Удэ определили лучшего педагога

В колледже искусств в Улан-Удэ определили лучшего педагога
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Им признан Жамсо Башинов

23 апреля состоялся отчётный концерт колледжа искусств имени Чайковского. В этом году концерт был посвящен 100-летию Республики Бурятия, Году педагога и наставника в России. На нём вручили награды лучшим педагогам колледжа.

Звания «Лучший преподаватель этого учебного года» удостоен руководитель духового оркестра, педагог по классу валторны Жамсо Башинов.

Также были поощрены и другие педагоги колледжа - Виктория Дашиева, Екатерина Кириллова, Майдар Дамбаев, Наталья Драгун. Им вручили почётные грамоты министерства культуры Бурятии за вклад в развитие культуры и искусства.

Жамсо Башинов работает в колледже искусств с 2017 года после окончания Российской академии музыки имени Гнесиных (Москва). В период работы получил второе высшее образование в БГУ.

Под руководством Жамсо Зориктуевича оркестр духовых и ударных инструментов колледжа искусств в 2022-2023 годах стал лауреатом трёх международных конкурсов, двух всероссийских конкурсов, дипломантом регионального концертно-образовательного марафона. При его активном участии студенты отделения духовых и ударных инструментов стали победителями международных, всероссийских, региональных, городских конкурсов.

- Жамсо Зориктуевича отличает умение работать в творческом коллективе и ответственное отношение к делу воспитания подрастающего поколения. Его деятельность неоднократно поощрялась наградами разного уровня, в том числе почётной грамотой министерства культуры Бурятии в 2021 году; почётной грамотой Российского профсоюза работников культуры Бурятской республиканской организации в 2018 году и многими другими, - рассказали в колледже.
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