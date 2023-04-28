В регионе майские праздники обезопасят от чрезвычайных ситуаций
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения Иркутской области и объектов экономики, в регионе вводится режим повышенной готовности с 28 апреля по 10 мая. Указ об этом подписал губернатор области Игорь Кобзев. Режим повышенной готовности будет действовать в связи с проведением майских праздников.
В частности, согласно указу, министерству здравоохранения Иркутской области необходимо предусмотреть комплекс мер, направленных на защиту жизни и здоровья людей в местах проведения праздничных мероприятий, и организовать своевременное представление информации при возникновении нештатных и аварийных ситуаций в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Иркутской области. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области необходимо обеспечить готовность сил и средств к своевременному реагированию на ухудшение дорожно-транспортной обстановки.
Главам муниципальных образований региона рекомендовано уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обеспечить своевременное доведение до населения через СМИ и другие каналы связи информации о правилах поведения при возникновении ЧС; обеспечить готовность сил и средств в период режима функционирования повышенной готовности.
Контроль за исполнением указа губернатор оставил за собой, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В Иркутской области ввели режим повышенной готовности
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