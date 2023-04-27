В воздушной гавани расчищают полосы
Аэропорт «Байкал» закрыт по метеоусловиям. Об этом в своём телеграм-канале сообщили генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев.
- Идут работы по уборке полосы, - написал он.
Снег обрушился на столицу Бурятии сегодня ночью и длился до утра. Весенний снегопад парализовал дороги города, на которых в утренние часы образовались пробки.
Городские коммунальщики с трёх часов ночи вышли на расчистку улиц. Сейчас работают два автогрейдера, восемь «КамАЗов» со снегоотвалами, пять пескоразбрасывателей, 11 тракторов-щёток, пять бобкэтов, один фронтальный погрузчик.
Аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ закрыт из-за непогоды
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