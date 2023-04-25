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В Улан-Удэ раскрыли тайну двухэтажной постройки у Гостиных рядов

В Улан-Удэ раскрыли тайну двухэтажной постройки у Гостиных рядов
Общество,  Фото:МУП «Водоканал»
У каменного здания оказалось довольно скандальное прошлое

В МУП «Водоканал» рассказали, что за двухъярусное здание находится недалеко от Гостиных рядов, у Александровского сада (Ленина, 22). Это городской павильон общественного колодца

Место под него выделили 147 лет назад – 4 мая 1876 года. Один из владельцев строения – купец первой гильдии Фролов – писал 15 июня 1884-го: «Колодец построен от губительного действия пожаров на собственные средства, а машина с насосом и каменное тёплое здание над ней стоил 4000 рублей».

Потом здание перестраивали. Связанную с этим историю узнали из обращений жителей Верхнеудинска городскому главе Шляпкину, датированных 1884 годом. Они предъявляли претензии за неправомочные самовольные действия при переустройстве колодца, устроенного «добрыми горожанами А. П. Лосевым и И. П. Фроловым».

На тот момент колодец ещё официально не передали городу, и главу Верхнеудинска обвинили в посягательстве на чужую собственность, потребовав приостановить работы до созыва городской думы.

Гласный городской думы – верхнеудинский купец Константин Мордовской – писал в июне 1884-го, что каменное здание, сделанное по плану и рисунку Лосева, соразмерно вместимости механизма насоса и резервуара для воды.

- Насос выполнен на бельгийских механических заводах, а железный резервуар – на заводе братьев Бутиных. Действие насоса настолько легко, что два человека могут свободно действовать, а при экстренной качке четверо в смену накачивают воды до 1000 вёдер в час. По моему разумению, нет даже необходимой надобности разрушать сделанное частным лицом для пользы города, – гласило его заявление.

В то время водоснабжение города осуществлялось из трёх шахтных колодцев, расположенных площади Советов и на улицах Коммунистическая и Ленина. Они были оснащены насосами, установленными на разной глубине – от 5 до 40 метров. Воду население наливало в вёдра, а подвозили её в бочках на лошадях. Ориентировочно расход составлял в то время 100-120 кубометров в сутки.

Развитие водопроводной сети города началось со строительства паровозо-вагонного завода в 1934 году и пуска водозаборных сооружений в районе ПВЗ.
Водоканал вода город

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