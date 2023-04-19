Девушка прошла курсы профмастерства
Одна из несовершеннолетних, состоящих на учёте в уголовно-исполнительной инспекции, прошла курсы профмастерства по классическому наращиванию ресниц в школе-студии красоты.
Девушку обучили не только наращиванию, коррекции и снятию ресниц, но и уходу за наращенными ресницами после процедуры.
Возможность пройти курсы предоставило министерство образования и науки республики.
По словам, сотрудников уголовно-исполнительной инспекции, получение профессии поможет девушке стать материально независимой в будущем, а значит больше не нарушать закон, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ юную нарушительницу научили наращивать ресницы
Общество, Фото:
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