В Улан-Удэ юную нарушительницу научили наращивать ресницы

Девушка прошла курсы профмастерства



Одна из несовершеннолетних, состоящих на учёте в уголовно-исполнительной инспекции, прошла курсы профмастерства по классическому наращиванию ресниц в школе-студии красоты.



Девушку обучили не только наращиванию, коррекции и снятию ресниц, но и уходу за наращенными ресницами после процедуры.



Возможность пройти курсы предоставило министерство образования и науки республики.



По словам, сотрудников уголовно-исполнительной инспекции, получение профессии поможет девушке стать материально независимой в будущем, а значит больше не нарушать закон, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

