Жители Бурятии могут потратить региональный маткапитал на бытовую технику





Как сообщал «Байкал-Daily» , за два месяца 2023 года – январь и февраль – республиканский материнский капитал получила 341 семья, и 253 из них взяли на эти деньги бытовую технику. Ещё 64 направили средства на ремонт в квартире, а 18 купили животных для развития личного подсобного хозяйства.

Семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми, проживающие в Бурятии как минимум год, имеют право на региональный материнский капитал. Его размер – 65 281 рубль.Потратить деньги можно на улучшение жилищных условий (приобретение жилья или ремонт), покупку машины (при условии, что семья вложит в неё и свои собственные деньги), продуктивных животных, предметов первой необходимости, погашение основного долга или уплату процентов по кредиту или займу (в том числе – ипотечному), образование или лечение детей и дорогу до места лечения и обратно, а также на бытовую технику.Последнюю семья приобретает за свой счёт, а потом обращается с подтверждающими документами в орган соцзащиты по месту жительства. Там должны рассмотреть заявление и принять решение о возмещении затрат на бытовую технику из маткапитала либо об отказе в перечислении средств. Если ответ положительный, деньги переведут не позднее 29-го следующего месяца, пояснили в Минсоцзащиты РБ.