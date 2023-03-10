10 марта

09 марта

Популярное

Жители Бурятии тратят региональный маткапитал на ремонт и бытовую технику

Жители Бурятии тратят региональный маткапитал на ремонт и бытовую технику
Общество,  Фото:pixabay.com
В новом году его получили уже более 300 семей

В Минсоцзащиты Бурятии напомнили, что семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми, проживающие в республике минимум год, имеют право на региональный материнский капитал. Его размер – 65 281 рубль.

За два месяца 2023 года – январь и февраль – выплату получила 341 семья, и 253 из них приобрели на эти деньги бытовую технику. Ещё 64 направили средства на ремонт в квартире, а 18 купили животных для развития личного подсобного хозяйства.

Для выдачи справки о предоставлении республиканского маткапитала можно подать заявление на портале Госуслуг, в МФЦ или в соцзащите по месту жительства, – подчеркнули в министерстве. – Выплата предоставляется, если доход на одного члена семьи не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума на момент рождения (усыновления) третьего ребёнка либо последующих детей.

Потратить деньги можно на улучшение жилищных условий (приобретение жилья или ремонт), покупку машины (при условии, что семья вложит в неё и свои собственные деньги), продуктивных животных, бытовой техники, предметов первой необходимости, погашение основного долга или уплату процентов по кредиту или займу (в том числе – ипотечному), а также образование или лечение детей и дорогу до места лечения и обратно.

материнский капитал дети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Верховный суд Бурятии: Гостиные ряды в Улан-Удэ надо ремонтировать
Верховный суд Бурятии: Гостиные ряды в Улан-Удэ надо ремонтировать
Общество, 10.03.2023

Жалобу Росимущества оставили без удовлетворения


ВСГУТУ и Национальный музей Бурятии договорились сотрудничать
ВСГУТУ и Национальный музей Бурятии договорились сотрудничать
Общество, 10.03.2023
Стороны договорились проводить совместные мероприятия по научному обмену и научно-исследовательской работе в области культуры, искусства и музейного дела
Худрук Бурятского хореографического колледжа отмечает 65-летие
Худрук Бурятского хореографического колледжа отмечает 65-летие
Общество, 10.03.2023
Ученики Людмилы Мергенёвой неоднократно добивались успехов на различных балетных конкурсах и фестивалях
Большинство жителей Улан-Удэ поддерживают отмену ЕГЭ
Большинство жителей Улан-Удэ поддерживают отмену ЕГЭ
Общество, 10.03.2023
Против единого госэкзамена выступают в основном родители школьников
Состояние лесов Бурятии проконтролируют из космоса
Состояние лесов Бурятии проконтролируют из космоса
Общество, 10.03.2023
65 миллионов гектаров земель Бурятии и Якутии обследуют дистанционно
В новой зоне отдыха в центре Улан-Удэ разваливаются скамейки
В новой зоне отдыха в центре Улан-Удэ разваливаются скамейки
Общество, 10.03.2023
А на бордюрах около Гостиных рядов появились трещины и сколы
В Бурятии семью из аварийного дома переселили с нарушением закона
В Бурятии семью из аварийного дома переселили с нарушением закона
Общество, 10.03.2023
На новый дом ещё не было необходимых документов
В Бурятии начали пилить лёд на реках
В Бурятии начали пилить лёд на реках
Общество, 10.03.2023
В республике вовсю готовятся к возможным весенним паводкам
В Прибайкальском нацпарке заметили следы первого проснувшегося медведя
В Прибайкальском нацпарке заметили следы первого проснувшегося медведя
Общество, 10.03.2023
«Такая дата - абсолютный рекорд за 9 лет непрерывных наблюдений», - рассказала научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Татьяна Десятова
«Приходим смотреть такой ужас»: В Бурятии сельчане «разнесли» местный ДК
«Приходим смотреть такой ужас»: В Бурятии сельчане «разнесли» местный ДК
Общество, 10.03.2023
Они раскритиковали концерты в учреждении и заявили, что там совсем забыли про молодёжь
Омбудсмен рассказала о безвестно пропавшем участнике СВО из Бурятии
Омбудсмен рассказала о безвестно пропавшем участнике СВО из Бурятии
Общество, 10.03.2023
Он попал под частичную мобилизацию несколько месяцев назад

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^