В новом году его получили уже более 300 семей
В Минсоцзащиты Бурятии напомнили, что семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми, проживающие в республике минимум год, имеют право на региональный материнский капитал. Его размер – 65 281 рубль.
За два месяца 2023 года – январь и февраль – выплату получила 341 семья, и 253 из них приобрели на эти деньги бытовую технику. Ещё 64 направили средства на ремонт в квартире, а 18 купили животных для развития личного подсобного хозяйства.
Для выдачи справки о предоставлении республиканского маткапитала можно подать заявление на портале Госуслуг, в МФЦ или в соцзащите по месту жительства, – подчеркнули в министерстве. – Выплата предоставляется, если доход на одного члена семьи не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума на момент рождения (усыновления) третьего ребёнка либо последующих детей.
Потратить деньги можно на улучшение жилищных условий (приобретение жилья или ремонт), покупку машины (при условии, что семья вложит в неё и свои собственные деньги), продуктивных животных, бытовой техники, предметов первой необходимости, погашение основного долга или уплату процентов по кредиту или займу (в том числе – ипотечному), а также образование или лечение детей и дорогу до места лечения и обратно.
Жители Бурятии тратят региональный маткапитал на ремонт и бытовую технику
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