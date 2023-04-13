Врачи из Бурятии спасли жизнь пассажиру рейса Токио - Улан-Батор

Супруги Хоцаевы спасли жителя Монголии



Пассажиры самолёта, летевшего в небе над Японией, стали свидетелями подвига. Героями оказались врачи из Бурятии.



Всё произошло в самолёте монгольской авиакомпании MIAT, который летел из Токио в Улан-Батор. Примерно через час полёта одному из пассажиров стало плохо. Командир судна уже принял решение о возвращении в аэропорт вылета. Но, к счастью, на борту оказались супруги-медики из Бурятии: врач Центра восточной медицины Жамбо Хоцаев и его жена Зинаида.



О том, как всё произошло, «Байкал-Daily» рассказала пассажирка того рейса, участница тургруппы Светлана Семёнова.



- Жамбо Цыбикович и Зинаида Тимофеевна подбежали и оказали ему первую помощь. На тот момент пассажир уже потерял сознание, - вспоминает Светлана.



По её словам, у монгольского спортсмена случился приступ эпилепсии. Жамбо Хоцаев оказал необходимую помощь, спася мужчине жизнь. Затем по пульсу он определил, что смертельная опасность миновала. В итоге командира судна благополучно продолжил полёт.



Когда самолёт приземлился, спасённый пассажир даже не помнил, что с ним произошло. А представители авиакомпании, в свою очередь, отблагодарили бурятских врачей, вручив им небольшой презент.



