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Ограничения по продаже и рекламе табака распространят на вейпы

Ограничения по продаже и рекламе табака распространят на вейпы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Госдума может принять поправки 11 апреля

Ограничения по продаже и рекламе табака будут распространяться на вейпы, следует из законопроекта, разработанного депутатами Госдумы во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным. Текст документа оказался в распоряжении ТАСС.

Изменения вносятся также в закон «О рекламе». Помимо демонстрации процессов курения табака или потребления никотинсодержащей продукции, недопустимой будет считаться реклама, в том числе с демонстрацией использования вейпов.

Предлагается уточнить места для продажи таких устройств. Положения закона, предусматривающие специальные места для продажи табачной и никотиносодержащей продукции, распространятся и на вейпы.

Но это только начало.

Как сообщал «Байкал-Daily», опрос на тему полного запрета вейпов не только для несовершеннолетних запустил 4 апреля в своих социальных сетях депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов. Такой подход поддержал совет Госдумы. Проголосовать могут читатели его страниц и репостов из них. 

На утро 7 апреля полностью разделяли позицию совета Госдумы 83,6% из 695 проголосовавших во «Вконтакте». В телеграм-канале депутата и репостах из него - 74% из 6794 голосов.

Против – 5,61 и 9% соответственно.

8,35% пользователей соцсети «Вконтакте» считают, что «нужно усилить ограничительные меры, но не запрещать». В телеграм-канале таких 13%

Председатель Госдумы Вячеслав Володи сообщил, что уже 11 апреля депутаты могут рассмотреть «в первом (чтении - прим.) и в целом» поправки о полном запрете вейпов в России для несовершеннолетних. Он отметил, что законопроект принимается в срочном порядке. В нём также сказано о полном запрете обращения жидкостей для вейпов, которые содержат ароматизаторы или добавки, усиливающие никотиновую зависимость.

О судьбе законопроекта, подразумевающий введение полного запрета в стране на продажи вейп-устройств и жидкого никотина в России, пока не известно. Его внесли в Госдуму ещё январе 2022 года.

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