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В Бурятии все контактные с больными корью взяты под наблюдение

В Бурятии все контактные с больными корью взяты под наблюдение
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
О ситуации рассказали в управлении Роспотребнадзора

В управлении Роспотребнадзора по Бурятии рассказали о том, какие меры предпринимаются в связи с появлением больных корью. На сегодняшний день в республике зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая кори, связанных с завозом из другого региона. На прошлой неделе уже сообщалось, что источником инфекции стала женщина, приехавшая из Московской области.

- Комплекс противоэпидемических мероприятий организован. Все контактные лица находятся под ежедневным медицинским наблюдением. Подлежащие лица на сегодня привиты, - сообщили в управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что корь – это одна из наиболее заразных инфекций. Для неё характерны высокая температура тела, воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит и сыпь на коже. Заболевание опасно своими осложнениями, связанными с работой центральной нервной системы, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта.

При возникновении симптомов заболевания необходимо вызвать медицинского работника на дом.

Для того, чтобы защитить себя от заболевания и его осложнений, необходимо вакцинироваться. Сделать прививку от кори могут дети и взрослые, не привитые ранее, а также не болевшие. Это касается в том числе и тех, кто планирует поездки в зарубежные страны – привиться от кори рекомендуется не менее чем за две недели до поездки. Прививка позволит сохранить здоровье и снизить риски инфицирования. 
корь Роспотребнадзор болезнь

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