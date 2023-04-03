О ситуации рассказали в управлении Роспотребнадзора
В управлении Роспотребнадзора по Бурятии рассказали о том, какие меры предпринимаются в связи с появлением больных корью. На сегодняшний день в республике зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая кори, связанных с завозом из другого региона. На прошлой неделе уже сообщалось, что источником инфекции стала женщина, приехавшая из Московской области.
- Комплекс противоэпидемических мероприятий организован. Все контактные лица находятся под ежедневным медицинским наблюдением. Подлежащие лица на сегодня привиты, - сообщили в управлении Роспотребнадзора.
В ведомстве напомнили, что корь – это одна из наиболее заразных инфекций. Для неё характерны высокая температура тела, воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит и сыпь на коже. Заболевание опасно своими осложнениями, связанными с работой центральной нервной системы, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта.
При возникновении симптомов заболевания необходимо вызвать медицинского работника на дом.
Для того, чтобы защитить себя от заболевания и его осложнений, необходимо вакцинироваться. Сделать прививку от кори могут дети и взрослые, не привитые ранее, а также не болевшие. Это касается в том числе и тех, кто планирует поездки в зарубежные страны – привиться от кори рекомендуется не менее чем за две недели до поездки. Прививка позволит сохранить здоровье и снизить риски инфицирования.
В Бурятии все контактные с больными корью взяты под наблюдение
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