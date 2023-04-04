Бурятия примет чемпионат России по скайраннингу

В нём примут участие более 300 спортсменов



В Бурятии, в посёлке Аршан 8 апреля пройдёт чемпионат России по альпинизму в дисциплине «скайраннинг – вертикальный километр» «Козерог – 2023». Для участия в соревнованиях зарегистрировалось более 300 спортсменов из Москвы, Иркутской, Новосибирской, Мурманской, Кемеровской, Самарской, Свердловской, Тверской, Московской областей, Забайкальского, Приморского, Алтайского, Камчатского, Забайкальского, Красноярского краёв и других регионов страны.



Участникам предстоит скоростное восхождение на пик Любви протяжённостью 4 км с перепадом высот 1230 метров. За звание чемпиона России поборются сильнейшие спортсмены, входящие в состав сборной страны по альпинизму: Мария Игнатишина (Уфа), Марина Георгиева (Долгопрудный), Евгений Марков (село Петрокаменское), Анастасия Рубцова (Владивосток), Софья Бейзель (Новосибирск), а также иркутские спортсмены Андрей Жиндаев, Алексей Крицков, Артём Абносов, Ирина Чернова, Владимир Перевалов, Виталий Чернов и Елена Кравченко.



Соревнования стартуют от центральных ворот курорта «Аршан» в 10:00 часов. Для самых юных спортсменов будет организован детский забег – половина маршрута на пик Любви. Забег «Козерог» является традиционным соревнованием, но впервые проводится в статусе чемпионата России. Об этом сообщает министерство спорта Иркутской области.



Возрастное ограничение: 0+.

