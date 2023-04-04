В нём примут участие более 300 спортсменов
В Бурятии, в посёлке Аршан 8 апреля пройдёт чемпионат России по альпинизму в дисциплине «скайраннинг – вертикальный километр» «Козерог – 2023». Для участия в соревнованиях зарегистрировалось более 300 спортсменов из Москвы, Иркутской, Новосибирской, Мурманской, Кемеровской, Самарской, Свердловской, Тверской, Московской областей, Забайкальского, Приморского, Алтайского, Камчатского, Забайкальского, Красноярского краёв и других регионов страны.
Участникам предстоит скоростное восхождение на пик Любви протяжённостью 4 км с перепадом высот 1230 метров. За звание чемпиона России поборются сильнейшие спортсмены, входящие в состав сборной страны по альпинизму: Мария Игнатишина (Уфа), Марина Георгиева (Долгопрудный), Евгений Марков (село Петрокаменское), Анастасия Рубцова (Владивосток), Софья Бейзель (Новосибирск), а также иркутские спортсмены Андрей Жиндаев, Алексей Крицков, Артём Абносов, Ирина Чернова, Владимир Перевалов, Виталий Чернов и Елена Кравченко.
Соревнования стартуют от центральных ворот курорта «Аршан» в 10:00 часов. Для самых юных спортсменов будет организован детский забег – половина маршрута на пик Любви. Забег «Козерог» является традиционным соревнованием, но впервые проводится в статусе чемпионата России. Об этом сообщает министерство спорта Иркутской области.
Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия примет чемпионат России по скайраннингу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На лектории расскажут об образовании Бурят-Монгольской АССР
Туда смогут ходить 280 детей
Заявления принимаются с 7 апреля
Пассажиры, пересаживающиеся с трамвая на городской автобус, могут сэкономить
В Иркутской области прошёл фестиваль «Baikal Ice Music»
Их хотят отмыть от грязи и пыли и покрасить
Республика принимает участие в пилотном проекте по проведению профилактики профессиональных заболеваний работников
«Бесплатное время проходит, пока ждёшь эту очередь», - жалуются горожане
За победу боролись ветераны-волейболисты
В Иркутской области специалистами предложен новый взгляд на борьбу со стихией
Подведены итоги заключительного этапа ВсОШ по немецкому языку
Победителем стала команда учителей Улан-Удэ
Рейд прошёл на улице Коммунистическая
Она установлена на здании сельского клуба
Самым ценным игроком турнира также был выбран монгольский спортсмен