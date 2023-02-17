За ограничительные вешки выезжать запрещено
17 февраля на озере Байкал введена в эксплуатацию ледовая переправа, соединившая остров Ольхон с материком.
Из-за большого количества трещин, нажимов и торосов запрещено выезжать за ограничительные вешки.
- Проверка безопасной эксплуатации ледовой переправы, отслеживание изменения толщины и структуры льда будет осуществляться ежедневно, - сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.
На Байкале открыли ледовую переправу на остров Ольхон
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