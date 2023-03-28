В аэропорту на севере Бурятии хотят принимать рейсы из Москвы

















Предварительный срок уже известен – 2024-2027 годы. Благодаря этому география полётов в Нижнеангарске должна расшириться, а пропускная способность аэропорта – увеличиться в 2,2 раза, до 40 тысяч пассажиров в год. Там смогут принимать новые типы воздушных судов – Ил-114 и АТR-72.



О реконструкции местного аэропорта стало известно в январе во время визита министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. Целью его поездки в Бурятию стало продолжение работы по разработке мастер-планов Улан-Удэ и Северобайкальска.



- Мы ставим на заметку модернизировать аэродром в Нижнеангарске (входит в мастер-план) и поставить более современный самолёт на линию – это задача для авиакомпании «Аврора», – подчеркнул тогда Чекунков. Как сообщал «Байкал-Daily» , объём финансирования составит 2 миллиарда 900 тысяч рублей. Большая часть этой суммы – два с половиной миллиарда – уйдёт на ремонт ВПП и ещё 400 тысяч – на обновление терминала.Предварительный срок уже известен – 2024-2027 годы. Благодаря этому география полётов в Нижнеангарске должна расшириться, а пропускная способность аэропорта – увеличиться в 2,2 раза, до 40 тысяч пассажиров в год. Там смогут принимать новые типы воздушных судов – Ил-114 и АТR-72.О реконструкции местного аэропорта стало известно в январе во время визита министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. Целью его поездки в Бурятию стало продолжение работы по разработке мастер-планов Улан-Удэ и Северобайкальска.- Мы ставим на заметку модернизировать аэродром в Нижнеангарске (входит в мастер-план) и поставить более современный самолёт на линию – это задача для авиакомпании «Аврора», – подчеркнул тогда Чекунков.





Заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников рассказал о реконструкции аэропорта в северобайкальском посёлке Нижнеангарск. Он напомнил: этот объект вошёл в мастер-план города.- Проект реконструкции будет с учётом наших требований разрабатывать Росавиация. Поэтому смотрим, что нужно запроектировать. В первую очередь, конечно, нужны новый терминал и взлётно-посадочная полоса (ВПП) – больше по протяжённости и с качественным покрытием, – написал Евгений Луковников в своём telegram-канале.По его словам, важно, чтобы в аэропорту могли садиться самолёты высшего класса.- Чтобы там могли принимать рейсы из Москвы, – пояснил зампред. – Сегодня летают только Ан-24 и L-410. Что касается самого здания, оно скорее всего, останется прежним. Только сделаем там капитальный ремонт. Проектирование начнётся в следующем году, а в 2025-ом приступят к работам, – добавил Луковников.