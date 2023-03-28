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В аэропорту на севере Бурятии хотят принимать рейсы из Москвы

В аэропорту на севере Бурятии хотят принимать рейсы из Москвы
Общество,  Фото:telegram-канал Е. Луковникова
Там построят современный терминал и обновят «взлётку»

Заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников рассказал о реконструкции аэропорта в северобайкальском посёлке Нижнеангарск. Он напомнил: этот объект вошёл в мастер-план города.

- Проект реконструкции будет с учётом наших требований разрабатывать Росавиация. Поэтому смотрим, что нужно запроектировать. В первую очередь,  конечно, нужны новый терминал и взлётно-посадочная полоса (ВПП) – больше по протяжённости и с качественным покрытием, – написал Евгений Луковников в своём telegram-канале.



По его словам, важно, чтобы в аэропорту могли садиться самолёты высшего класса.

- Чтобы там могли принимать рейсы из Москвы, – пояснил зампред. – Сегодня летают только Ан-24 и L-410. Что касается самого здания, оно скорее всего, останется прежним. Только сделаем там капитальный ремонт. Проектирование начнётся в следующем году, а в 2025-ом приступят к работам, – добавил Луковников.


Как сообщал «Байкал-Daily», объём финансирования составит 2 миллиарда 900 тысяч рублей. Большая часть этой суммы – два с половиной миллиарда – уйдёт на ремонт  ВПП и ещё 400 тысяч – на обновление терминала.

Предварительный срок уже известен – 2024-2027 годы. Благодаря этому география полётов в Нижнеангарске должна расшириться, а пропускная способность аэропорта – увеличиться в 2,2 раза, до 40 тысяч пассажиров в год. Там смогут принимать новые типы воздушных судов – Ил-114 и АТR-72.

О реконструкции местного аэропорта стало известно в январе во время визита министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. Целью его поездки в Бурятию стало продолжение работы по разработке мастер-планов Улан-Удэ и Северобайкальска.

- Мы ставим на заметку модернизировать аэродром в Нижнеангарске (входит в мастер-план) и поставить более современный самолёт на линию – это задача для авиакомпании «Аврора», – подчеркнул тогда Чекунков.



аэропорт реконструкция Нижнеангарск

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