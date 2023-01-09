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Аэропорт на севере Бурятии ждёт масштабная реконструкция

Аэропорт на севере Бурятии ждёт масштабная реконструкция
Общество,  Фото:телеграм-канал Алексея Чекункова
На его реконструкцию направят почти 3 миллиарда рублей

В аэропорту Нижнеангарска запланировали масштабную реконструкцию. Объём финансирования составит 2 миллиарда 900 тысяч рублей. Большая часть этой суммы – два с половиной миллиарда – уйдёт на ремонт взлётно-посадочной полосы и ещё 400 тысяч – на обновление терминала, сообщается в группе «Северобайкальск-инфо.24/7» со ссылкой на министерство по развитию ДВ и Арктики.

Предварительный срок уже известен – 2024-2027 годы. Благодаря этому география полётов в Нижнеангарске должна расшириться, а пропускная способность аэропорта – увеличиться в 2,2 раза, до 40 тысяч пассажиров в год. Там смогут принимать новые типы воздушных судов – Ил-114 и АТR-72.

О реконструкции местного аэропорта стало известно накануне во время визита министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. Целью его поездки в Бурятию стало продолжение работы по разработке мастер-планов Улан-Удэ и Северобайкальска.

- Мы ставим на заметку модернизировать аэродром в Нижнеангарске (входит в мастер-план) и поставить более современный самолёт на линию – это задача для авиакомпании «Аврора», – подчеркнул Чекунков.

аэропорт реконструкция

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