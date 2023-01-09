Аэропорт на севере Бурятии ждёт масштабная реконструкция

На его реконструкцию направят почти 3 миллиарда рублей





- Мы ставим на заметку модернизировать аэродром в Нижнеангарске (входит в мастер-план) и поставить более современный самолёт на линию – это задача для авиакомпании «Аврора», – подчеркнул Чекунков.



