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Форс-мажор заставил режиссёра Олега Юмова выйти на сцену Бурдрама

Форс-мажор заставил режиссёра Олега Юмова выйти на сцену Бурдрама
Общество,  Фото:t.me/batobagdaev

Он заменил внезапно заболевшего артиста

Режиссер Олег Юмов неожиданно сыграл одну из ролей в собственном сиквеле по пьесе Александра Островского «Лес» («Ой» на бур. языке; возрастное ограничение 16+). Если бы постановщик не вышел на сцену, спектакль в Буряад театре 11 и12 марта нужно было отменять.

«Долгожданный зрителями показ нашумевшей постановки был на грани отмены, - поделился в соцсетях журналист, помощник художественного руководителя Бурятского драматического театра по связям с общественностью Бато Багдаев. - Билеты были давно распроданы, но, актер, играющий Милонова, сильно заболел, что стало известно буквально за полчаса перед спектаклем».

По его словам, «режиссёр, чтобы спасти ситуацию и не расстроить зрителей, пошёл на крайне рискованный шаг: решил сыграть сам. Слова всей пьесы Олег Юмов знал наизусть, профессия обязывает! Да что там текст, каждый жест, каждый вздох! К тому же режиссер свободно разговаривает как на русском, так и на бурятском и монгольском языках, спектакль-то трехязычный».

Зрители были удивлены. Однако актёрский дебют режиссёра Олега Юмова удался. Он, по мнению Багдаева, «блестяще справился, удивил и порадовал публику». Роль Милонова, богатого соседа героини пьесы Гурмыжской, лет 45, гладко причёсанного, одетого изысканно, с тростью в руке, Юмов сыграл органично.

- Оказавшись на сцене, пришло осознание, каково быть артистом. Теперь никогда не буду ругать актеров. Нет худа без добра! – отметил после спектаклей сам режиссёр.

«Лес» - многожанровый драматический спектакль, приуроченный к 200-летию со дня рождения Александра Островского. Его отмечают в 2023 году. Первая в истории постановка - языковой микс на бурятском, русском и монгольских языках. Премьера состоялась в декабре 2022 года.

театр Бурдрам театр бурятской драмы

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