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Улицы в столице Бурятии подсыпают непрерывно

Улицы в столице Бурятии подсыпают непрерывно
Общество,  Фото:Администрация Улан-Удэ
Улан-удэнских водителей призвали уступать дорогу спецтехнике

В Улан-Удэ после недавних снегопадов непрерывно подсыпают дороги и тротуары, заявили в мэрии. Только минувшей ночью охватили почти сто участков  проезжую часть на проспекте Победы, улицах Чертенкова, Гагарина, Пищевая, Тулаева, Чкалова и место пересечения Ербанова, Борсоева, проспекта 50-летия Октября и Революции 1905 года. А на Чертенкова, Хоца Намсараева и Гагарина «пропесочили» ещё и пешеходные дорожки.

Особое внимание водители пескоразбрасывающих машин уделяют остановочным карманам, перекрёсткам и крутым спускам и подъёмам.

Кроме того, коммунальщики с помощью тракторов-щёток подмели улицы Дорожная, Иволгинская, Смолина, Кольцова, Мокрова, Боевая, Николая Петрова, Ботаническая, Блинова и проспект 50-летия Октября. Днём взялись на тротуары на Борсоева, Ключевской, Гагарина и проспектах 50-летия и Строителей.

Водителей призвали с пониманием отнестись к работе сотрудников комбината по благоустройству и пропускать спецтехнику для подсыпки дорог. Сообщить о скользких участках можно, позвонив в круглосуточную диспетчерскую службу КБУ по телефонам 8(3012) 379-646 и 380-838.
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