Читают сейчас

Было — стало: «Форум» Общество, «А многие ли сейчас вспомнят, что было раньше на месте «Форума»? Два деревянных двухэтажных дома, массивная доска почёта Советского района с клумбами и стеклянным павильоном за ней…»