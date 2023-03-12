«А многие ли сейчас вспомнят, что было раньше на месте «Форума»? Два деревянных двухэтажных дома, массивная доска почёта Советского района с клумбами и стеклянным павильоном за ней…»
Когда-то самыми оживлёнными местами Улан-Удэ были Рынок, Гостиные ряды, «Прогресс». Но постепенно центры сместились. Теперь, пожалуй, самая движуха — в торгово-развлекательных центрах «Форум» и «Гэлакси» («Галаху» на некоторых местных диалектах).
— А многие ли сейчас вспомнят, что было раньше на месте «Форума»? Два деревянных двухэтажных дома, массивная доска почёта Советского района с клумбами и стеклянным павильоном за ней, покосившееся здание Сбербанка — легендарный «Пти-Отель» и большой пустырь у подножия театра оперы и балета. Сверху на всё это взирала «Мать-Бурятия». А от «Свечки» (скульптурной композиции с гербом города — жезлом бога торговли Меркурия и рогом изобилия) отлично были видны и колоннада театра, и величественная скульптура с хадаком, — рассказывает фотокорреспондент Сергей Тарасенко.
«Форум» с соседними торговыми точками и пешеходным «Арбатом» стал такой микроскопической моделькой знаменитого «Таймс-сквера». Экран, правда, всего один, зато вывески красивые иностранные и деревья в огоньках.
— Вот она, цивилизация-то! Тут тебе и кино, и кофе в модных стаканчиках, и эскалаторы, и бутики за день не обойти. Ну, прям мечта и ехать далеко не надо! Портал во вселенную развлечений. Форум молодёжи и студентов, новейшая версия, — шутит фотограф.
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Было — стало: «Форум»
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«А многие ли сейчас вспомнят, что было раньше на месте «Форума»? Два деревянных двухэтажных дома, массивная доска почёта Советского района с клумбами и стеклянным павильоном за ней…»
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