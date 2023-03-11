Мужчину задержали при попытке выехать в Монголию
Кяхтинским районным судом было удовлетворено ходатайство прокурора района об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу гражданину Узбекистана.
Как оказалось, ранее на мужчину в Узбекистане было возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в мошенничестве: мужчина, обманув своего соотечественника, завладел его имуществом. Материальный ущерб составил 29 750 000 сумов (около 200 тысяч рублей). Позже он скрылся от органов следствия, выехав из страны, и был объявлен в межгосударственный розыск.
Задержали обвиняемого в мошенничестве уже в России – при попытке выехать в Монголию.
- Гр. К был выявлен сотрудниками таможни при попытке выехать в Монголию, и в порядке статьи 92 УПК РФ задержан сотрудниками О МВД России по Кяхтинскому району на основании международного уведомления компетентных органов Республики Узбекистан о его временном задержании. Компетентные органы Республики Узбекистан ходатайствовали о заключении гр. К под стражу и подтвердили намерение требовать его последующую выдачу в целях привлечения к уголовной ответственности, - говорится на сайте районного суда.
Скрывающегося от следствия иностранца задержали в Бурятии
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