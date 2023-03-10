Многодетного отца из Бурятии вернули с СВО

Мужчину уже ждёт дома его семья
Отца троих детей из Бурятии помогли вернуть со специальной военной операции. Об этом сообщили на днях в общественной приёмной в РБ.
Мать военнослужащего отметила, что её сын отправился в Москву на поезде. Оттуда он прилетит в Улан-Удэ. Женщина поблагодарила за содействие главу региона Алексея Цыденова, депутата Госдумы Вячеслава Дамдинцурунова и уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлию Жамбалову.
Ранее омбудсмен рассказывала
о нашем земляке, участвующем в СВО. У него трое детей. Ребятишкам нет ещё и 14-ти лет. Самому младшему в январе было всего четыре месяца. «А папу им не возвращают», – отметила тогда Юлия Жамбалова
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