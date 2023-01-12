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Омбудсмен рассказала о многодетном отце из Бурятии, которого не возвращают с СВО

Омбудсмен рассказала о многодетном отце из Бурятии, которого не возвращают с СВО
Общество,  Фото:страница Юлии Жамбаловой
Младшему ребёнку мужчины всего четыре месяца

Бурятский омбудсмен Юлия Жамбалова продолжает помогать семьям участников проходящей на Украине специальной военной операции с решением различных вопросов. Она рассказала в соцсетях, что приём граждан в аппарате уполномоченного по правам человека ведётся ежедневно.

- Но среда – это день, когда я принимаю людей лично. Хотя в период СВО теперь тоже делаю это по возможности каждый день, – написала Юлия Жамбалова на своей странице во «ВКонтакте». – Граждане привыкли и знают, что в среду они могут прийти ко мне и рассказать о своих бедах, проблемах, обратиться с вопросами, которые не могут решить годами, пройдя всё инстанции.

Накануне к уполномоченному поступило десять обращений. Одно из них – от женщины, чьего мужа отправили на СВО.
 
- У них трое детей до 14 лет, младшему – четыре месяца, а папу не возвращают, – рассказала омбудсмен. – Мужчина, сын которого был мобилизован, а вернулся он без руки и ноги, получает помощь в клинике в Москве. Воинская часть до сих пор не известила родных о трагедии.

Иностранец, женившийся на россиянке, пять лет не может получить гражданство РФ. Ещё одна наша землячка пожаловалась на действия правоохранительных органов – как и житель республики, который недавно вышел из колонии. Юлия Жамбалова отметила, что взяла все обращения на личный контроль.
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