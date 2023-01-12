Омбудсмен рассказала о многодетном отце из Бурятии, которого не возвращают с СВО

Младшему ребёнку мужчины всего четыре месяца







- Но среда – это день, когда я принимаю людей лично. Хотя в период СВО теперь тоже делаю это по возможности каждый день, – написала Юлия Жамбалова на своей странице во «ВКонтакте». – Граждане привыкли и знают, что в среду они могут прийти ко мне и рассказать о своих бедах, проблемах, обратиться с вопросами, которые не могут решить годами, пройдя всё инстанции.



Накануне к уполномоченному поступило десять обращений. Одно из них – от женщины, чьего мужа отправили на СВО.



- У них трое детей до 14 лет, младшему – четыре месяца, а папу не возвращают, – рассказала омбудсмен. – Мужчина, сын которого был мобилизован, а вернулся он без руки и ноги, получает помощь в клинике в Москве. Воинская часть до сих пор не известила родных о трагедии.



Иностранец, женившийся на россиянке, пять лет не может получить гражданство РФ. Ещё одна наша землячка пожаловалась на действия правоохранительных органов – как и житель республики, который недавно вышел из колонии. Юлия Жамбалова отметила, что взяла все обращения на личный контроль.



Бурятский омбудсмен Юлия Жамбалова продолжает помогать семьям участников проходящей на Украине специальной военной операции с решением различных вопросов. Она рассказала в соцсетях, что приём граждан в аппарате уполномоченного по правам человека ведётся ежедневно.