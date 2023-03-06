В кресло Маргариты Магомедовой сел её бывший первый зам
В Бурятии новый министр имущественных и земельных отношений. Им стал Дмитрий Булнаев, который более полутора лет являлся первым замруководителя ведомства. Указ о его назначении подписал 6 марта глава Бурятии Алексей Цыденов.
Новоиспечённый министр приступит к своим обязанностям во вторник, 7 марта. Дмитрию Булнаеву 47 лет. Он родился в Улан-Удэ 16 апреля 1975 года. В 1997-ом окончил Бурятскую государственную сельхозакадемию по специальности «Зоотехния». В 2004-ом получил второе высшее образование в Восточно-Сибирском государственном техническом университете по специальности «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)».
С сентября 1997-го по апрель 2003-го работал в ОАО «Электросвязь». Затем до 2008-го занимал разные должности в комитете по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ – был ведущим специалистом, главным специалистом и начальником отдела.
С августа 2008-го руководил отделом землеустройства и землепользования в Минимущества РБ. В июне 2021-го стал первым заместителем министра. Его предшественница и бывшая начальница Маргарита Магомедова возглавляла ведомство целых 13 лет, с сентября 2009 года. Тогда регионом ещё руководил Вячеслав Наговицын.
В Бурятии сменился министр имущества
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