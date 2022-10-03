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Маргарита Магомедова покидает пост главы минимущества Бурятии

Маргарита Магомедова покидает пост главы минимущества Бурятии
Власть, 
Она занимала этот пост целых 13 лет

Маргарита Магомедова увольняется с поста министра имущественных и земельных отношений Бурятии. Об этом сообщил источник «Байкал-Daily».

Ожидается, что официально об отставке будет объявлено чуть позже.

Маргарита Магомедова среди нынешних членов правительства Бурятии – наибольший старожил. Она возглавила минимущества ещё в сентябре 2009 года. За эти годы была не раз переназначена на пост, в то время как во всех других министерствах сменился не один руководитель.

Как сообщал «Байкал-Daily», 29 сентября стало известно об отставке Вячеслава Цыбикжапова с поста зампреда правительства Бурятии по социальному развитию. Он ушёл в «реальный сектор экономики».

Справка:

Маргарита Магомедова родилась в Казахстане, в городе Талды–Курган. После окончания Томского государственного университета в 1984 году приехала по распределению в Бурятию.

Работала юристом в управлении сельского хозяйства в Кижингинском, Прибайкальском районах, в агропромышленном объединении в Джидинском районе, и юристом Кабанской районной администрации.

В 1995 году поступила на работу в администрацию президента и правительства Бурятии главным специалистом правового управления. В 1999 году возглавила управление.

С 2000 по 2007 год была полномочным представителем президента Бурятии в Народном Хурале. Позже возглавила государственно-правовой комитет администрации президента.

министр имущественных и земельных отношений Бурятии с сентября 2009 года. 
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