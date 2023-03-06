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Зампред правительства Бурятии отчитал руководство Кяхтинского района

Зампред правительства Бурятии отчитал руководство Кяхтинского района
Общество,  Фото:telegram-канал Е. Луковникова
Евгения Луковникова возмутило сверхмедленное строительство детсада в Наушках

Накануне заместитель председателя правительства РБ по развитию инфраструктуры Евгений Луковников побывал в кяхтинском посёлке Наушки. Он проверил, как там идёт строительство детского сада и оказался очень недоволен увиденным.

- Администрация Кяхтинского района как основной заказчик должна ввести этот объект в эксплуатацию в апреле, однако сегодня там нет даже коробки, – написал Луковников в своём telegram-канале.

Он заявил: «бездействие подрядчика и руководства района возмущает».

- В сентябре прошлого года я дал поручение расторгнуть контракт с (подрядной) организацией, однако этого до сих пор не сделали. Однозначно контракт расторгаем и накладываем штрафные санкции, – подчеркнул Евгений Луковников.

Как сообщал «Байкал-Daily», на строительство дошкольного учреждения выделили более 200 миллионов рублей. Детсад, согласно проектной документации, будет двухэтажным. Первый этаж предназначен для трёх групп детей от полутора до трёх лет, второй – тоже для трёх групп ребятишек, но более старшего возраста.

Там также разместятся залы для физкультурных и музыкальных занятий с отдельными эвакуационными выходами. А ещё в здании ДОУ оборудуют пищеблок, хозяйственную кладовую, постирочную с гладильной и кабинеты заведующей, методиста и завхоза.

Евгений Луковников остался возмущён темпами строительства, побывав в Наушках минувшей осенью. На тот момент на месте садика был только котлован, а готовность составляла 1%, хотя работы начались ещё в июле.

- И это при том, что в 2022 году нам необходимо выполнить работы на сумму почти в 160 миллионов рублей. Здесь как минимум уже должен быть каркас здания – а пока только котлован. Однозначно будем расторгать контракт с подрядной организацией и выходить на новые торги, – отметил тогда зампред.
детские сады строительство правительство РБ

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