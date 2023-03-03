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В Бурятии отремонтируют детскую школу искусств

В Бурятии отремонтируют детскую школу искусств
Общество,  Фото:минкультуры РБ
Ремонт приурочен к 60-летнему юбилею образовательного учреждения

В Бурятии продолжается ремонт учреждений культуры в рамках национального проекта «Культура». В этом году планируется обновить детскую школу искусств в селе Кабанск. Капитальный ремонт в ней не делали с 1982 года. На ремонт выделят более 22 млн. рублей, из которых 21 млн – федеральное финансирование, 1,3 млн.- республиканский бюджет.

Строители установят новые окна, двери, проведут внутреннюю отделку всех помещений, заменят системы отопления и вентиляции, охранно-пожарную сигнализацию, системы водоснабжения, канализации и электроосвещения, установят новую сантехнику.

В ходе ремонта будет выполнена перепланировка помещений подвала с учётом всех нормативных требований, где будет располагаться выставочный зал для работ талантливых учащихся. Согласно нормам СанПин будут установлены душевые комнаты и выполнены требования по безбарьерной среде.

На первом этаже появится просторный хореографический зал, и зрительный зал с современным звуковым и световым оборудованием.

В Кабанске проживают более шести тысяч человек. В 2023 году Кабанская детская школа искусств отмечает свой 60 лет со дня основания.

На сегодняшний день в школе обучаются 118 учащихся. Обучение в школе ведётся на семи отделениях: специальное фортепиано, отделение народных инструментов, хоровое пение, отделение изобразительного искусства, хореографическое искусство, сольное академическое пение и бурятский фольклор.

В 2023 году в рамках нацпроекта «Культура» в Бурятии капитально отремонтируют две детские школы искусств: в посёлке Усть-Баргузине и в селе Кабанске, сообщает пресс-служба республиканского министерства культуры.



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