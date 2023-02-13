В посёлке в Бурятии отремонтируют школу искусств

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры РБ

Усть-Баргузинская детская музыкальная школы открылась в 1967 году



В Бурятии отремонтируют Усть-Баргузинскую детскую школу искусств. За время её работы в школе производился только косметический ремонт. Капитальный ремонт здания планировался с 2012 года, в 2014 году была подготовлена проектно-сметная документация.



В этом году школу отремонтируют. На эти цели выделят 17 млн 156 тыс. 277 рублей, из них из федерального бюджета - 16 млн 126 тыс. 900 рублей, из республиканского бюджета - 1 млн 29 тыс. 377 рублей. На эту сумму строители демонтируют кровлю, обновят фундамент, сделают наружную облицовку фасада, демонтируют крыльцо, установят пандус, заменят окна, полы, проведут внутренние отделочные работы. А также проведут сантехнические работы по водоснабжению, канализации, установят умывальники, душевые, унитазы. Заменят систему отопления и всю электрику.



- На протяжении многих лет возникало очень много проблем в связи с тем, что здание уже устарело, требует особого внимания и постоянного контроля, начиная от мелких поломок, - рассказывает директор ДШИ Светлана Гаськова. - Мы очень рады, что теперь весь учебный процесс станет полноценным, как в эстетическом плане, так и образовательном.



В 2022 году школа отметила знаменательный юбилей – 55 лет. За эти годы музыкальное образование здесь получили больше тысячи учащихся. Большая часть преподавательского состава ДШИ – её выпускники. На сегодняшний день в школе работают 11 педагогов, обучаются 95 детей в возрасте от 4 до 17 лет на художественном, хореографическом и музыкальном отделениях. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.

