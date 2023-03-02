В Бурятии напомнили о льготах на коммуналку

Право на них имеют ветераны труда и жертвы политических репрессий





В Минсоцзащиты Бурятии напомнили о льготах на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), причитающихся некоторым жителям республики. Речь о ветеранах труда, тружениках тыла, бывших репрессированных и пострадавших от политических репрессий.По словам главы ведомства Татьяны Быковой, в ушедшем 2022 году такие льготы получили 52 565 ветеранов и 859 тружеников тыла, 1047 жертв репрессий и 14 232 квалифицированных специалиста. Итого – более 68 тысяч человек. Всего на эти цели выделили около 1 миллиарда 400 миллионов рублей,Кроме того, всем этим категориям – за исключением квалифицированных специалистов – полагаются ежемесячные выплаты. Их получают 50 094 наших земляка.