В Бурятии некоторым депутатам упростили декларирование доходов

А информацию о них будут публиковать в обобщённом виде









Народным избранникам – как региональным, так и муниципальным – упросили порядок подачи деклараций. Сведения о доходах и расходах – своих личных, супругов и несовершеннолетних детей – они должны предоставлять в течение четырёх месяцев со дня избрания или получения вакантного мандата.



В последующем депутаты, осуществляющие свои полномочия без отрыва от основной деятельности, вправе не отчитываться о доходах, если они не заключали крупные сделки – то есть такие, общая сумма которых превышает общий семейный доход за три последних года. Однако об отсутствии подобных сделок нужно сообщить. Эту информацию могут проверить.



Появилось и новое основание для досрочного прекращения полномочий народных избранников. Это неявка на заседания Народного Хурала или райсовета (представительного органа муниципального образования) без уважительных причин шесть месяцев подряд. Исчисление срока в таких случаях начинается с 1 марта 2023.



Кроме того, в силу вступают новые положения закона, согласно которым декларации будут публиковать в Интернете «в обобщённом виде» и «без указания персональных данных». Это не позволит идентифицировать человека и принадлежащее ему имущество. Будут только сведения о том, как избранники исполнили (надлежащим или ненадлежащим образом) обязанность отчитаться о своих доходах и расходах. Нововведения касаются депутатов, которые трудятся в НХ на непостоянной – то есть на неоплачиваемой основе. Законопроект приняли большинством голосов сразу в двух чтениях.





На очередной сессии республиканского парламента 28 февраля депутаты рассмотрели вопрос об изменениях «в отдельные законодательные акты Бурятии». Речь идёт, в частности, о республиканских законах «О статусе депутата Народного Хурала», «Об организации местного самоуправления» и «О противодействии коррупции». Их привели в соответствие с федеральным законодательством.