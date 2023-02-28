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В Бурятии некоторым депутатам упростили декларирование доходов

В Бурятии некоторым депутатам упростили декларирование доходов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
А информацию о них будут публиковать в обобщённом виде

На очередной сессии республиканского парламента 28 февраля депутаты рассмотрели вопрос об изменениях «в отдельные законодательные акты Бурятии». Речь идёт, в частности, о республиканских законах «О статусе депутата Народного Хурала», «Об организации местного самоуправления» и «О противодействии коррупции».  Их привели в соответствие с федеральным законодательством. 

Народным избранникам – как региональным, так и муниципальным – упросили порядок подачи деклараций. Сведения о доходах и расходах – своих личных, супругов и несовершеннолетних детей – они должны предоставлять в течение четырёх месяцев со дня избрания  или получения вакантного мандата.

В последующем депутаты, осуществляющие свои полномочия без отрыва от основной деятельности, вправе не отчитываться о доходах, если они не заключали крупные сделки – то есть такие, общая сумма которых превышает общий семейный доход за три последних года. Однако об отсутствии подобных сделок нужно сообщить. Эту информацию могут проверить.

Появилось и новое основание для досрочного прекращения полномочий народных избранников. Это неявка на заседания Народного Хурала или райсовета (представительного органа муниципального образования) без уважительных причин шесть месяцев подряд. Исчисление срока в таких случаях начинается с 1 марта 2023.

Кроме того, в силу вступают новые положения закона, согласно которым декларации будут публиковать в Интернете «в обобщённом виде» и «без указания персональных данных». Это не позволит идентифицировать человека и принадлежащее ему имущество. Будут только сведения о том, как избранники исполнили (надлежащим или ненадлежащим образом) обязанность отчитаться о своих доходах и расходах. Нововведения касаются депутатов, которые трудятся в НХ на непостоянной – то есть на неоплачиваемой основе. Законопроект приняли большинством голосов сразу в двух чтениях.

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