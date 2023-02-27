«Не устраивайте себе квест», - обратился Дмитрий Гармаев
Генеральный директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев обратился к жителям Бурятии с просьбой приезжать на рейс заранее. Видеообращение опубликовано в его личном Telegram-канале.
В обращении Дмитрий Гармаев просит пассажиров приезжать за 2,5 часа до вылета, чтобы успеть пройти процедуры регистрации и досмотра.
- Возможно, скажу банальную вещь, но в аэропорт нужно приезжать за 2,5 часа до вылета, чтобы быть уверенными, что вы попадёте на свой рейс. Поэтому не устраиваете себе квест, приезжайте заранее. Наш аэропорт работает круглосуточно, - обратился Дмитрий Гармаев.
Как сообщал «Байкал-Daily», с начала 2023 года аэропорт «Байкал» обслужил 653 рейса.
Пассажиров аэропорта «Байкал» просят приезжать на рейс заранее
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
У него осталась пятилетняя дочка
«Горячая линия» будет работать до 3 марта
Об этом сообщил начальник ГУ на транспорте МВД России
В республике протестируют систему экстренного оповещения
«Не устраивайте себе квест», - обратился Дмитрий Гармаев
77-летний мужчина делал это у всех на глазах
Местами воздух прогреется до -8 градусов
За сутки его обнаружили всего у 13 человек
С 1 марта данные об обучении работников охране труда будут отражаться в реестре Минтруда России
Его толщина на Селенге достигла 96 сантиметров
Люди обращались с разными вопросами
Народное гуляние прошло в парке имени Жанаева
Чем больше они получают, тем увереннее себя чувствуют
Подрядчик отремонтировал речной вокзал с многочисленными нарушениями
Почти две недели жители Северобайкальска соревновались в спортивных и творческих состязаниях