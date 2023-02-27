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Пассажиров аэропорта «Байкал» просят приезжать на рейс заранее

Пассажиров аэропорта «Байкал» просят приезжать на рейс заранее
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
«Не устраивайте себе квест», - обратился Дмитрий Гармаев

Генеральный директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев обратился к жителям Бурятии с просьбой приезжать на рейс заранее. Видеообращение опубликовано в его личном Telegram-канале.

В обращении Дмитрий Гармаев просит пассажиров приезжать за 2,5 часа до вылета, чтобы успеть пройти процедуры регистрации и досмотра.

- Возможно, скажу банальную вещь, но в аэропорт нужно приезжать за 2,5 часа до вылета, чтобы быть уверенными, что вы попадёте на свой рейс. Поэтому не устраиваете себе квест, приезжайте заранее. Наш аэропорт работает круглосуточно, - обратился Дмитрий Гармаев.

Как сообщал «Байкал-Daily», с начала 2023 года аэропорт «Байкал» обслужил 653 рейса.


Аэропорт "Байкал" пассажирские перевозки

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