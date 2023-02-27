В аэропорту Улан-Удэ обслужили более 600 рейсов

Этот показатель превысил прошлогодний на 30%
С начала 2023 года международный аэропорт «Байкал» обслужил 653 рейса. Об этом сообщил накануне в своём telegram-канале генеральный директор воздушной гавани Дмитрий Гармаев.
- Это на 30,5% больше чем за аналогичный период 2022-го, – отметил он. – В среднем мы обслуживаем 11 рейсов в сутки.
По словам Гармаева, интенсивность полётов растёт. Ранее он объяснил рост
числа пассажиров в аэропорту. По мнению гендиректора «Байкала», нашими земляками просто овладела жажда путешествий.
- Дело не только в дешёвых авиабилетах – хотя это, конечно, очень важно. Мне кажется, сейчас психология жителей республики, пассажиров поменялась. Все пытаются путешествовать, хотят увидеть новые страны, города, поймать новые впечатления, – подчеркнул Дмитрий Гармаев.
Он добавил: когда люди стоят перед дилеммой – купить машину подороже или отправиться в путешествие – то выбирают последнее.
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