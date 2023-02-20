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Нейросеть сделала из Улан-Удэ человека

Нейросеть сделала из Улан-Удэ человека
Общество,  Фото:telegram-канал «Нейросеть видит»
Столица Бурятии предстала в необычном образе

Нейросеть Midjourney изобразила российские города в образе людей. Такой необычный запрос сделал на сервисе автор telegram-канала «Нейросеть видит».

Получившиеся снимки тут же облетели соцсети –  включая крупные сообщества во «ВКонтакте», где насчитываются миллионы подписчиков. Столица РФ – Москва – девушка в стильном кокошнике, а Санкт-Петербург – молодой человек со стильно уложенными бородой и усами.

Улан-Удэ напоминает сурового монаха-буддиста, асоседний Иркутск оказался мужчиной в шапке и роскошной шубе, похожим не то на монаха, не то на купца. Краснодар «держит» в руке бутылку, а Пермь искусственный интеллект увидел как пышную суровую женщину с длинными белыми локонами. От всех фотографий веет чем-то таинственным и фэнтезийным.

Midjourney (в переводе с английского – половина пути) – искусственный интеллект (ИИ), способный преобразовывать текст в изображения. Создать их можно по описанию. Вводить слова нужно на английском языке. Генерация осуществляется в режиме реального времени и занимает пару минут.

Ранее с помощью ИИ изобразили Байкал и красоты Тункинской долины. А  в декабре в «ВК» разместили фото бурятской столицы, обработанные нейросетью. Через неё пропустили снимки гостиницы «Бурятия», торгово-развлекательного центра «People’s Park», Русского драматического театра имени Н. А. Бестужева, арки «Царские ворота» у площади Советов, бизнес-центра «Арун», Дома радио недалеко от театральной площади и здания бывшей почтово-телеграфной конторы и Солнечной башни.


нейросеть интернет

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