«Сказочный Улан-Удэ»: Столицу Бурятии показали через нейросеть

Некоторые места в городе преобразились до неузнаваемости
Искусственный интеллект преобразил многие места и достопримечательности до неузнаваемости.
- Такой сказочный, а местами – нарисованный получился Улан-Удэ через призму нейросети, – отметили в администрации и предложили подписчиками отгадать, что на каком фото изображено.
Ранее «Сбер» и Самарский университет запустили сайт rudalle.ru, благодаря которому можно на основе любого описания сгенерировать изображение. Тогда через нейросеть тогда показали и столицу Бурятии. Результатом поделились в одном из местных пабликов.
В комментарии к фото говорилось, что Улан-Удэ «выглядит как несанкционированное массовое мероприятие». Что конкретно получилось на снимке – сказать сложно. Кому-то он напомнил слёт КПРФ с флагами – судя по всему, из-за обилия красного, а кому-то – отрывок из сновидения.
- Такой сказочный, а местами – нарисованный получился Улан-Удэ через призму нейросети, – отметили в администрации и предложили подписчиками отгадать, что на каком фото изображено.
Ранее «Сбер» и Самарский университет запустили сайт rudalle.ru, благодаря которому можно на основе любого описания сгенерировать изображение. Тогда через нейросеть тогда показали и столицу Бурятии. Результатом поделились в одном из местных пабликов.
В комментарии к фото говорилось, что Улан-Удэ «выглядит как несанкционированное массовое мероприятие». Что конкретно получилось на снимке – сказать сложно. Кому-то он напомнил слёт КПРФ с флагами – судя по всему, из-за обилия красного, а кому-то – отрывок из сновидения.