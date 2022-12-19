«Сказочный Улан-Удэ»: Столицу Бурятии показали через нейросеть

Некоторые места в городе преобразились до неузнаваемости





































- Такой сказочный, а местами – нарисованный получился Улан-Удэ через призму нейросети, – отметили в администрации и предложили подписчиками отгадать, что на каком фото изображено.



Ранее «Сбер» и Самарский университет запустили сайт rudalle.ru, благодаря которому можно на основе любого описания сгенерировать изображение. Тогда через нейросеть тогда



В комментарии к фото говорилось, что Улан-Удэ «выглядит как несанкционированное массовое мероприятие». Что конкретно получилось на снимке – сказать сложно. Кому-то он напомнил слёт КПРФ с флагами – судя по всему, из-за обилия красного, а кому-то – отрывок из сновидения.

Искусственный интеллект преобразил многие места и достопримечательности до неузнаваемости.- Такой сказочный, а местами – нарисованный получился Улан-Удэ через призму нейросети, – отметили в администрации и предложили подписчиками отгадать, что на каком фото изображено.Ранее «Сбер» и Самарский университет запустили сайт rudalle.ru, благодаря которому можно на основе любого описания сгенерировать изображение. Тогда через нейросеть тогда показали и столицу Бурятии. Результатом поделились в одном из местных пабликов.В комментарии к фото говорилось, что Улан-Удэ «выглядит как несанкционированное массовое мероприятие». Что конкретно получилось на снимке – сказать сложно. Кому-то он напомнил слёт КПРФ с флагами – судя по всему, из-за обилия красного, а кому-то – отрывок из сновидения.

В официальных аккаунтах администрации Улан-Удэ во «ВКонтакте» и Telegram опубликовали снимки бурятской столицы, обработанные с помощью нейросети. Через неё пропустили фото гостиницы «Бурятия», торгово-развлекательного центра «People’s Park», Русского драматического театра имени Н. А. Бестужева, арки «Царские ворота» у площади Советов, бизнес-центра «Арун», Дома радио недалеко от театральной площади, здания бывшей почтово-телеграфной конторы и Солнечной башни.