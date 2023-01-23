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«Байкальскую милю» пропустили через нейросеть

«Байкальскую милю» пропустили через нейросеть
Общество, 
В итоге рядом с гонщиками на льду озера оказались белый медведь и огромные нерпы

Обработанные с помощью нейросети фотографии набирают всё большую популярность. На этот раз через неё пропустили снимки фестиваля «Байкальская миля». Результатами поделились на официальной странице мероприятия во «ВКонтакте».

- Искусственный интеллект в действии. Вот так нейросеть представляет себе «Байкальскую милю», – говорится в комментарии к фото.


На снимках с гонщиками соседствуют огромные байкальские нервы, белый медведь и грызун довольно внушительных размеров – предположительно, ондатра. Ранее через нейросеть показали Байкалстолицу Бурятии и красоты Тункинской долины.

Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2023-го в баргузинском селе Максимиха состоится юбилейный, уже пятый по счёту фестиваль «Байкальская миля». Гонки на замёрзшем Байкале пройдут с 7 по 11 марта.

Предыдущий фестиваль собрал более двух тысяч зрителей, которые смогли увидеть 67 единиц техники – отечественный автопром, аэролодки, спортпрототипы, мотоциклы, багги, дрифт-трайки, спорткары и многое другое. Всего в заездах приняли участие 106 пилотов.

Впервые это мероприятие устроили в 2019 году. Оно стало уникальным за всю историю авто- и мотоспорта именно из-за суровых природных условий, в которых проходит. Как отмечают организаторы, основная идея – это установление рекордов скорости на всех возможных видах техники по ледяному покрытию самого глубокого озера на планете. В первой «Байкальской миле» участвовали 27 гонщиков.

Возрастное ограничение – 6+
  

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