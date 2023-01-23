«Байкальскую милю» пропустили через нейросеть

В итоге рядом с гонщиками на льду озера оказались белый медведь и огромные нерпы
- Искусственный интеллект в действии. Вот так нейросеть представляет себе «Байкальскую милю», – говорится в комментарии к фото.
На снимках с гонщиками соседствуют огромные байкальские нервы, белый медведь и грызун довольно внушительных размеров – предположительно, ондатра. Ранее через нейросеть показали Байкал, столицу Бурятии и красоты Тункинской долины.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2023-го в баргузинском селе Максимиха состоится юбилейный, уже пятый по счёту фестиваль «Байкальская миля». Гонки на замёрзшем Байкале пройдут с 7 по 11 марта.
Предыдущий фестиваль собрал более двух тысяч зрителей, которые смогли увидеть 67 единиц техники – отечественный автопром, аэролодки, спортпрототипы, мотоциклы, багги, дрифт-трайки, спорткары и многое другое. Всего в заездах приняли участие 106 пилотов.
Впервые это мероприятие устроили в 2019 году. Оно стало уникальным за всю историю авто- и мотоспорта именно из-за суровых природных условий, в которых проходит. Как отмечают организаторы, основная идея – это установление рекордов скорости на всех возможных видах техники по ледяному покрытию самого глубокого озера на планете. В первой «Байкальской миле» участвовали 27 гонщиков.
Предыдущий фестиваль собрал более двух тысяч зрителей, которые смогли увидеть 67 единиц техники – отечественный автопром, аэролодки, спортпрототипы, мотоциклы, багги, дрифт-трайки, спорткары и многое другое. Всего в заездах приняли участие 106 пилотов.
Впервые это мероприятие устроили в 2019 году. Оно стало уникальным за всю историю авто- и мотоспорта именно из-за суровых природных условий, в которых проходит. Как отмечают организаторы, основная идея – это установление рекордов скорости на всех возможных видах техники по ледяному покрытию самого глубокого озера на планете. В первой «Байкальской миле» участвовали 27 гонщиков.