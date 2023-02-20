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В отдалённых микрорайонах Улан-Удэ отловили 17 собак

В отдалённых микрорайонах Улан-Удэ отловили 17 собак
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
За нарушение правил самовыгула составили два протокола

В Улан-Удэ в микрорайонах Сосновый Бор, Звёздный и близлежащих СНТ и ДНТ прошёл рейд по отлову бродячих собак.

Два протокола за нарушение правил выгула домашних животных составили мобильные группы в ходе совместного рейда мэрии Улан-Удэ и Заиграевского района по собакам. Пять бригад служб отлова поймали 17 собак, сообщили в комитете городского хозяйства.



Также территории общеобразовательных учреждений были обследованы на наличие безнадзорных животных.

- Уважаемые горожане! Просим соблюдать правила содержания домашних питомцев: регистрировать их, не отпускать на самовыгул. Штрафы за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападений на людей составляют от трёх до пяти тысяч рублей, - обратились к улан-удэнцам здесь.

Сообщить о безнадзорных собаках можно в службы отлова:
– в Советском районе – ООО «ЦАСС», тел. 37-83-13;
– в Железнодорожном – ООО «Ананда», тел. 62-19-99;
– в Октябрьском – ИП Жихарева, тел. 67-92-92.

Животные будут отловлены и доставлены в приют.


отлов бездомных животных

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