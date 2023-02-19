В Улан-Удэ днём снега не ожидается

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На дорогах республики снежные заносы



По данным Бурятского гидрометцентра, 19 февраля в республике переменная облачность, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 13-16 м/с, позёмка, заносы. Температура днём -7,-12, местами до -2, по северу при облачности -13,-18.



В Улан-Удэ днём без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём -7,-9.

