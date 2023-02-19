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В Улан-Удэ днём снега не ожидается

В Улан-Удэ днём снега не ожидается
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На дорогах республики снежные заносы

По данным Бурятского гидрометцентра, 19 февраля в республике переменная облачность, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 13-16 м/с, позёмка, заносы. Температура днём -7,-12, местами до -2, по северу при облачности -13,-18.

В Улан-Удэ днём без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём -7,-9.
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