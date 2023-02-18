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В новом цехе в Иволгинском дацане изготовили партию первую чёток

В новом цехе в Иволгинском дацане изготовили партию первую чёток
Общество,  Фото: Буддийская традиционная Сангха России
Первым обладателям чёток выдадут именной сертификат

19 февраля во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России пройдёт торжественный большой хурал Дүгжүүбэ, завершающий год по буддийскому лунному календарю.

В феврале 2023 года в Иволгинском дацане «Хамбын Хүрээ» был открыт цех «Мэргэн Дархан» по изготовлению буддийских чёток из разных пород дерева благословенной земли Иволгинской долины.

Первая партия из 108 чёток, созданная мастерами-ремесленниками Иволгинского дацана, появится 19 февраля 2023 года, в день проведения хурала Дүгжүүбэ,- в Цогчен дугане. К каждым чёткам из 108 чёток, приобретённых в этот день, ламы выдадут сертификат, на котором будет написано имя обладателя чёток.


- Уходит в историю год под покровительством Синего Водяного Тигра, который для каждого из нас стал годом великих испытаний. И он помог нам стать сильнее, мудрее, разумнее. В трудные минуты жизни мы обращаемся к вере, к молитвам своего сердца, и в этом верующим всегда помогают чётки. Поэтому открытие цеха «Мэргэн Дархан» не стало случайностью, потребность в этом очень важном атрибуте духовной практики для верующих растёт день ото дня, - сообщили в пресс-службе Сангхи России.

В будущем тысячи благословлённых чёток от Иволгинского дацана будут незримо приносить своё благо в самых разных уголках нашей страны и зарубежья, но именно эти первые 108 чёток будут первыми, что вошли в историю возрождения старинных традиций создания атрибутики из дерева в буддийских монастырях этнической Бурятии.

 

Иволгинский дацан буддизм

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