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Мэр Улан-Удэ купил себе Чебурашку

Мэр Улан-Удэ купил себе Чебурашку
Общество,  Фото:страница И. Шутенкова во «ВКонтакте»
Игорь Шутенков приобрёл игрушку в поддержку участников СВО

Во вторник, 14 февраля, администрация Октябрьского района Улан-Удэ подводит итоги работы за прошлый год. О некоторых из них рассказал в соцсетях глава бурятской столицы Игорь Шутенков.

Так, в 2022-м в районе появились три новых детских садика. Открылись после капитального ремонта и две школы: № 50 на Комушке и № 5 – в Сосновом бору. А на проспекте Строителей облагородили сквер «Зодчий».
 
- В этом году планируем обустроить общественную территорию возле сквера «Юношеский». Комплексно будем развивать микрорайон Мясокомбинат. В 2023-ем начнём там строительство детского сада, в 2025-ом сделаем капитальный ремонт школы № 31. В работе – реализация проектов по устройству футбольного поля и мини-футбольного зала. По концессии возводятся четыре школы, почти готов новый корпус СОШ № 32, – написал Игорь Шутенков на своей странице во «ВКонтакте».
 
Перед началом коллегии он приобрёл игрушечного Чебурашку. Мэр купил вязаную куклу на народной ярмарке в поддержку участников специальной военной операции. В какую сумму она обошлась, градоначальник не уточнил.


Недавно карманные талисманы в виде Чебурашек для участников СВО изготовили школьники из Заиграевского района. А в середине января «Российская газета» писала, что изображение ушастого зверька появилось на шевронах российских военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. 

Забытый было герой советского мультика (0+) снова стал невероятно популярным много лет спустя – после того, как в январе 2023-го в широкий прокат вышла комедия «Чебурашка» (возрастное ограничение – 6+) режиссёра Дмитрия Дьяченко. Она оказалась самым кассовым российским фильмом в истории отечественного кинопроката. Общие сборы, по последним данным, превысили шесть миллиардов рублей. 

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе глава Бурятии Алексей Цыденов на ярмарке купил себе ковёр с изображением президента Путина
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