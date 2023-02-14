Мэр Улан-Удэ купил себе Чебурашку

Игорь Шутенков приобрёл игрушку в поддержку участников СВО



- В этом году планируем обустроить общественную территорию возле сквера «Юношеский». Комплексно будем развивать микрорайон Мясокомбинат. В 2023-ем начнём там строительство детского сада, в 2025-ом сделаем капитальный ремонт школы № 31. В работе – реализация проектов по устройству футбольного поля и мини-футбольного зала. По концессии возводятся четыре школы, почти готов новый корпус СОШ № 32, – написал Игорь Шутенков на своей странице во «ВКонтакте».



Перед началом коллегии он приобрёл игрушечного Чебурашку. Мэр купил вязаную куклу на народной ярмарке в поддержку участников специальной военной операции. В какую сумму она обошлась, градоначальник не уточнил.







Так, в 2022-м в районе появились три новых детских садика. Открылись после капитального ремонта и две школы: № 50 на Комушке и № 5 – в Сосновом бору. А на проспекте Строителей облагородили сквер «Зодчий».