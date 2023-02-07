Школьники из Бурятии нашили Чебурашек для военнослужащих

Игрушечные зверьки станут талисманами участников СВО
Школьники из заиграевского села Ташелан сшили карманные талисманы в виде Чебурашек для участников спецоперации на Украине. Об этом рассказала накануне районная газета «Вперёд». Обереги ученики местной школы-интерната изготовили вместе с активистами ТОС «Живи, родник!».
Ребята написали письма, которые военным передадут вместе с талисманами, отмечает «Вперёд». К акции присоединились и ребята из Заиграевской СОШ.
В середине января «Российская газета» писала, что изображение ушастого зверька появилось на шевронах российских военнослужащих, находящихся в зоне СВО. А пару недель спустя местный паблик «Весь Улан-Удэ» во «Вконтакте» сообщил, что добровольцы из Бурятии предложили смастерить карманных Чебурашек, которые станут «добрыми талисманами для бойцов».
Забытый было герой советского мультика (0+) снова стал невероятно популярным много лет спустя – после того, как в широкий прокат вышла комедия «Чебурашка» (возрастное ограничение – 6+) режиссёра Дмитрия Дьяченко. Она оказалась самым кассовым российским фильмом в истории отечественного кинопроката. Общие сборы, по последним данным, превысили шесть миллиардов рублей.
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