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В Бурятии следователи навестили детей с серьёзными заболевания

В Бурятии следователи навестили детей с серьёзными заболевания
Общество,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Они передали воспитанникам «Журавушки» носки и варежки

Cотрудники следственного управления СКР по Бурятии посетили подопечный детский дом-интернат «Журавушка. Там воспитываются дети с серьёзными заболеваниями, требующие особого внимания и заботы. Следователи приобрели и передали учреждению бактерицидный рециркулятор для обеззараживания воздуха в помещениях.

Кроме того, сотрудники следкома привезли с собой подарки, которые для ребятишек своими руками изготовили постояльцы Заиграевского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Он находится в селе Новая Брянь.

Пенсионеры с заботой и любовью связали для детей тёплые варежки и носки. Ребята сразу же их примерили. Новые вещи пришлись им по душе, и воспитанники «Журавушки» пообещали непременно надеть их на первую же прогулку.

Связь между детьми и пожилыми людьми из двух подопечных социальных учреждений, поддерживаемая сотрудниками следственного управления, стала доброй традицией. Уже несколько лет малыши и пенсионеры таким образом общаются между собой, передавая друг другу открытки и подарки. 
следователи следственный комитет дети

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