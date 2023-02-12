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Уехавший на СВО журналист из Бурятии передал привет родине

Уехавший на СВО журналист из Бурятии передал привет родине
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Из зоны спецоперации пришла весточка от Намсарая Намсараева

Минувшей осенью депутат Народного Хурала и известный тележурналист, корреспондент телерадиокомпании «Тивиком» Намсарай Намсараев отправился в зону специальной военной операции (СВО) на Украине. И вот спустя несколько месяцев о нём появились новости – нам земляк вышел на связь с уполномоченным по правам человека в Бурятии Юлией Жамбаловой.

- Позвонил наш депутат Народного Хурала Намсарай Намсараев. Поблагодарил за помощь, оказанную двум бойцам, которые служили с ним, – написала омбудсмен на своей странице во «ВКонтакте». – У Намсарая всё хорошо. Передаёт родине большой привет!

Об отъезде на СВО журналист сообщил вскоре после объявления частичной мобилизации, но решение принял, как выяснилось, ещё минувшим летом.
 
- Я – кадровый офицер. После срочной службы поступил в Новосибирское высшее военное командное училище Минобороны РФ на факультет военной разведки. Мой дед защищал Сталинград в Великую Отечественную, вернулся в свою родную деревню Верхний Ичетуй в Джидинском районе с тяжёлым ранением, без одного глаза, – поделился Намсараев. – Я воспитан в традициях, что родину нужно защищать.

По словам Намсарая, много его ровесников и парней помладше ушли на спецоперацию в качестве добровольцев.

- Провожал их как своих детей и каждый раз не мог сдержать слёзы. Поэтому летом принял решение восстановиться на военной службе, подал документы в военкомат, – заявил депутат. – Я должен отдать долг родине, защитить территориальную целостность нашей России. Не занимаюсь шапкозакидательством. Понимаю всю меру ответственности. Готов служить так, чтобы не бросить тень на Народный Хурал и на республику.
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