Для установки дорожных знаков потребовалось прокурорское вмешательство
Средняя общеобразовательная школа № 43 Улан-Удэ расположена во дворах частного сектора. Проезд транспортных средств вблизи входа в образовательное учреждение не урегулирован.
О небезопасном пути до школы сообщили в СМИ. Прокуратура Советского района провела проверку.
После этого заместитель мэра Улан-Удэ получил прокурорское представление. Сейчас удовлетворено.
Для обеспечения безопасности участников движения на подходах к школе установлены дорожные знаки «Осторожно, дети», «Ограничение скорости» и знак дополнительной информации «Действие знака», сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Возле школы в Улан-Удэ не было дорожных знаков
Общество, Фото:
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