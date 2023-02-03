В Бурятии определили лучшие баскетбольные команды

Общество, Фото: пресс-служба РЦ ПВТС РБ

В республике прошли всероссийские соревнования «Кэс-Баскет»



29 января завершился дивизиональный этап всероссийских соревнований по баскетболу среди школьников «Кэс-Баскет». Турнир проводится в рамках общероссийского проекта «Баскетбол в школу».



Соревнования в Бурятии прошли в городе Гусиноозёрск. Всего на этом этапе приняло участие 336 школьников из 16 команд юношей и 12 команд девушек. Все команды получили комплекты спортивной формы, сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.



На данном этапе было выявлены 4 лучшие команды республики, из числа которых определят чемпиона Бурятии на региональном этапе в феврале в Улан-Удэ. Победители регионального этапа поедут на окружной этап в Читу. Участие в соревнованиях Дальневосточного федерального округа примут команды:



Девушки:

МАОУ «Каменская СОШ»;

МБОУ «Заиграевская СОШ»;

МАОУ «СОШ № 32 г. Улан-Удэ»;

МБОУ «Турунтаевская гимназия».



Юноши:

МАОУ «СОШ № 65 г. Улан-Удэ»;

МАОУ «СОШ № 56 г. Улан-Удэ»;

МБОУ «Шпалозаводская СОШ»;

МАОУ «Селенгинская гимназия».





