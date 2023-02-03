В республике прошли всероссийские соревнования «Кэс-Баскет»
29 января завершился дивизиональный этап всероссийских соревнований по баскетболу среди школьников «Кэс-Баскет». Турнир проводится в рамках общероссийского проекта «Баскетбол в школу».
Соревнования в Бурятии прошли в городе Гусиноозёрск. Всего на этом этапе приняло участие 336 школьников из 16 команд юношей и 12 команд девушек. Все команды получили комплекты спортивной формы, сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.
На данном этапе было выявлены 4 лучшие команды республики, из числа которых определят чемпиона Бурятии на региональном этапе в феврале в Улан-Удэ. Победители регионального этапа поедут на окружной этап в Читу. Участие в соревнованиях Дальневосточного федерального округа примут команды:
Девушки:
МАОУ «Каменская СОШ»;
МБОУ «Заиграевская СОШ»;
МАОУ «СОШ № 32 г. Улан-Удэ»;
МБОУ «Турунтаевская гимназия».
Юноши:
МАОУ «СОШ № 65 г. Улан-Удэ»;
МАОУ «СОШ № 56 г. Улан-Удэ»;
МБОУ «Шпалозаводская СОШ»;
МАОУ «Селенгинская гимназия».
В Бурятии определили лучшие баскетбольные команды
Общество, Фото:
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