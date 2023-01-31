31 января

30 января

Популярное

Жителям Бурятии разрешат ловить омуль на удочку ещё в нескольких местах

Жителям Бурятии разрешат ловить омуль на удочку ещё в нескольких местах
Общество, 
Они находятся в Забайкальском нацпарке

Осенью 2017 года в Бурятии запретили промышленный вылов омуля. Пока разрешён лишь зимний любительский – на бормашовую удочку. Летний, как сообщал «Байкал-Daily», хотели разрешить ещё в прошлом году.

На территории Забайкальского национального парка рыбачить можно только в строго отведённых для этого местах в Чивыркуйском и Баргузинском заливах. Их перечень есть на официальном сайте ФГБУ «Заповедное Подлеморье», которому подчиняется резерват.
 
С 1 февраля этот список пополнится ещё несколькими участками – «Глyбинный» в Чивыркуйском заливе и между местностями «Цepкoвь» и Бoльшoe Макарово» в Баргузинском.
 
Служба охраны «Заповедного Подлеморья» тем временем завершает подготовку к открытию сезона зимней рыбалки – на заповедной территории устанавливают знаки и вешки. Каждого, кто планирует посетить национальный парк ради омуля, просят внимательно ознакомиться с памяткой:


омуль рыба

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Национальной библиотеке Улан-Удэ появилась «волшебная песочница»
В Национальной библиотеке Улан-Удэ появилась «волшебная песочница»
Общество, 31.01.2023
С необычным оборудованием уже ознакомились ученики специальной коррекционной школы-интерната №62
В Иркутске дороги от снега расчищают круглосуточно
В Иркутске дороги от снега расчищают круглосуточно
Общество, 31.01.2023
За сутки вывезли более пяти тысяч тонн снега 
В районной больнице в Бурятии врачам помогают три новых автомобиля
В районной больнице в Бурятии врачам помогают три новых автомобиля
Общество, 31.01.2023
Отечественные автомобили поступили в прошлом году 
«Тепло» и «свет» не просто слова
«Тепло» и «свет» не просто слова
Общество, 31.01.2023
Энергетик – тот, для кого понятия «тепло» и «свет» – не просто слова, а ежедневная планомерная работа. Основной задачей энергетического хозяйства Улан-Удэнского авиационного завода является надёжное и бесперебойное обеспечение всеми видами энергии предприятия, теплом и горячей водой жителей близлежащих посёлков
О писателях Закаменского района Бурятии написали книгу
О писателях Закаменского района Бурятии написали книгу
Общество, 31.01.2023
Библиографическое издание о творчестве земляков вышло в свет в конце прошлого года
В Бурятии школьникам рассказали о военных вузах Росгвардии
В Бурятии школьникам рассказали о военных вузах Росгвардии
Общество, 31.01.2023
Встреча со школьниками прошла в Тарбагатайском районе
Стало известно, что изменится в Бурятии в феврале
Стало известно, что изменится в Бурятии в феврале
Общество, 31.01.2023
Жителей республики вместе со всеми россиянами ждёт ряд новшеств
В Улан-Удэ ловят любителей ездить по тонкому льду
В Улан-Удэ ловят любителей ездить по тонкому льду
Общество, 31.01.2023
За день в городе поймали трёх таких нарушителей
Видео: В Бурятии военные отработали захват позиций «противника»
Видео: В Бурятии военные отработали захват позиций «противника»
Общество, 31.01.2023
Занятия провели инспекторы, получившие боевой опыт в ходе спецоперации
В Улан-Удэ прошёл турнир в память воина-афганца Вадима Хахалова
В Улан-Удэ прошёл турнир в память воина-афганца Вадима Хахалова
Общество, 31.01.2023
В соревнованиях приняли участие команды Бурятского индустриального техникума, школы кадетов и школы № 1
В Бурятии объявили конкурсный отбор на гранты в сфере культуры
В Бурятии объявили конкурсный отбор на гранты в сфере культуры
Общество, 31.01.2023
Приём конкурсных заявок ведётся до 28 февраля
Бурдрам устроит «Сагаан hарын пати»
Бурдрам устроит «Сагаан hарын пати»
Общество, 31.01.2023
Театр приготовил концерты и представления для всех возрастных категорий в честь Сагаалгана

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^