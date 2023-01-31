Жителям Бурятии разрешат ловить омуль на удочку ещё в нескольких местах

Они находятся в Забайкальском нацпарке



С 1 февраля этот список пополнится ещё несколькими участками – «Глyбинный» в Чивыркуйском заливе и между местностями «Цepкoвь» и Бoльшoe Макарово» в Баргузинском.



Служба охраны «Заповедного Подлеморья» тем временем завершает подготовку к открытию сезона зимней рыбалки – на заповедной территории устанавливают знаки и вешки. Каждого, кто планирует посетить национальный парк ради омуля, просят внимательно ознакомиться с памяткой:











На территории Забайкальского национального парка рыбачить можно только в строго отведённых для этого местах в Чивыркуйском и Баргузинском заливах. Их перечень есть на официальном сайте ФГБУ «Заповедное Подлеморье», которому подчиняется резерват.