Жителям Бурятии разрешат ловить омуль на удочку ещё в нескольких местах

Они находятся в Забайкальском нацпарке
Осенью 2017 года в Бурятии запретили промышленный вылов омуля. Пока разрешён лишь зимний любительский – на бормашовую удочку. Летний, как сообщал «Байкал-Daily»
, хотели разрешить ещё в прошлом году.
На территории Забайкальского национального парка рыбачить можно только в строго отведённых для этого местах в Чивыркуйском и Баргузинском заливах. Их перечень есть на официальном сайте ФГБУ «Заповедное Подлеморье», которому подчиняется резерват.
С 1 февраля этот список пополнится ещё несколькими участками – «Глyбинный» в Чивыркуйском заливе и между местностями «Цepкoвь» и Бoльшoe Макарово» в Баргузинском.
Служба охраны «Заповедного Подлеморья» тем временем завершает подготовку к открытию сезона зимней рыбалки – на заповедной территории устанавливают знаки и вешки. Каждого, кто планирует посетить национальный парк ради омуля, просят внимательно ознакомиться с памяткой:
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Они находятся в Забайкальском нацпарке
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