Сельчан беспокоят не только лисы, но и волки, которые убивают овец
Лисы бродят по дворам домов в селе Борогол Баргузинского района Бурятии. По словам сельчан, рыжие хищники нападают на несушек. «У соседа половину кур слопали», - рассказал «Байкал-Daily» житель этого села.
Но сельские жители не держат на лис зла. По их словам, неприятностей от мало, нужно лишь надёжно закрывать стайку, чтобы не съели кур. А вот волки действительно их беспокоят. С недавнего времени они тоже начали приходить в село.
- У соседа около десяти голов овец загрызли. Приезжал охотник, подстрелил одного волка, перестали приходить. А вот лисицы бегают, почему-то не боятся человека, подбираются близко к домам, - рассказал житель села Борогол.
Дикие животные съедают одну-две овцы полностью, а остальных овец из стада попросту убивают, бросая недоеденное.
В Бурятии дерзкие лисы воруют у сельчан кур
Происшествия, Фото:
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