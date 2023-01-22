«Как-то, проезжая по Тункинскому району, заглянул в Кыренский дацан. И сразу же при входе словил эффект дежавю: где-то это я уже видел», - рассказывает Сергей Тарасенко
Иногда, казалось бы, уже навсегда утраченные объекты продолжают новую жизнь где-то совсем в другом месте. Случайная встреча с ними всегда в радость.
— Как-то, проезжая по Тункинскому району, заглянул в Кыренский дацан «Гандан Даржалин». И сразу же при входе словил эффект дежавю: где-то это я уже видел... Очень знакомые элементы. Так это же... Точно! Старые ворота Иволгинского дацана! Дома порылся в архивах, сравнил. Они! Крыша ворот другая и немного подрезан низ, но резные детали те же самые, — рассказывает фотограф Сергей Тарасенко.
Строительство дацана в Кырене началось в 2008 году. Как раз в это время в Иволгинском дацане появились новые ворота.
Было — стало: вторая жизнь иволгинских ворот
Общество, Фото:
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