В Улан-Удэ ушли из жизни директор ДК Вагжанова

Ольге Петелиной был 51 год







Ольга Викторовна была замечательным педагогом, одарённым режиссёром и чутким и талантливым руководителем и посвятила свою жизнь культуре и искусству. Благодаря ей многие учащиеся удостоились званий лауреатов и дипломантов различных конкурсов. Под её руководством в ДК ставили спектакли и устраивали мероприятия для жителей Улан-Удэ, которые были отмечены на самом высоком уровне.



Ольга Петелина навсегда останется в памяти родных, близких и коллег как любящая, преданная мать и жена, тонкий и талантливый режиссёр, профессионал своего дела, творческая личность, светлый и жизнерадостный человек.





Прощание с ней состоится в ближайшее воскресенье, 22 января. Оно пройдёт с 11:00 до 12:00 на улице Боевая, 7а





18 января не стало директора дома культуры имени А. П. Вагжанова Ольги Петелиной. Она умерла на 52-м году жизни, сообщили в министерстве культуры Бурятии.