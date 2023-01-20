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Искусственный интеллект нарисовал Байкал

Искусственный интеллект нарисовал Байкал
Общество, 
Священное озеро пропустили через нейросеть

Байкал изобразили с помощью нейросети. Полученным результатами поделились накануне на официальной странице общественно-политической организации «Молодая гвардия» в Бурятии во «ВКонтакте».



На снимках изображено само священное озеро и окружающая его местность. Искусственный интеллект преобразил байкальские красоты до неузнаваемости.

В декабре в соцсети разместили снимки бурятской столицы, обработанные с помощью нейросети. Через неё пропустили фото гостиницы «Бурятия», торгово-развлекательного центра «People’s Park», Русского драматического театра имени Н. А. Бестужева, арки «Царские ворота» у площади Советов, бизнес-центра «Арун», Дома радио недалеко от театральной площади, здания бывшей почтово-телеграфной конторы и Солнечной башни. А вскоре с помощью компьютерной программы создали живописные тункинские пейзажи.

 

нейросеть Байкал

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