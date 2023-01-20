Искусственный интеллект нарисовал Байкал

Священное озеро пропустили через нейросеть
Байкал изобразили с помощью нейросети. Полученным результатами поделились накануне на официальной странице общественно-политической организации «Молодая гвардия» в Бурятии во «ВКонтакте».
На снимках изображено само священное озеро и окружающая его местность. Искусственный интеллект преобразил байкальские красоты до неузнаваемости.
В декабре в соцсети разместили
снимки бурятской столицы, обработанные с помощью нейросети. Через неё пропустили фото гостиницы «Бурятия», торгово-развлекательного центра «People’s Park», Русского драматического театра имени Н. А. Бестужева, арки «Царские ворота» у площади Советов, бизнес-центра «Арун», Дома радио недалеко от театральной площади, здания бывшей почтово-телеграфной конторы и Солнечной башни. А вскоре с помощью компьютерной программы создали
живописные тункинские пейзажи.
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