Создан образ небожителя Бурхан Баабай
Рисование с помощью нейросетей становится всё более популярными. Компьютерные программы помогают по-новому взглянуть на привычные пейзажи. Молодая, талантливая Виктория Цыденова попробовала создать в нейросетях живописные тункинские пейзажи.
- Виктория нарисовала хранителя Тункинской долины, небожителя Бурхан Баабай. Он в образе горного старца смотрит сверху на Тункинскую долину. Рядом его окружают горные перевалы Восточные Саяны, - сообщает администрация Тункинского района в своём телеграм-канале.
Всего будет сделана серия изображений самых известных природных достопримечательностей Тункинского района.
В Бурятии создают достопримечательности Тункинской долины с помощью нейросетей
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