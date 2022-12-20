В Бурятии создают достопримечательности Тункинской долины с помощью нейросетей

Общество, Фото: опубликовано в @tunka_online

Создан образ небожителя Бурхан Баабай



Рисование с помощью нейросетей становится всё более популярными. Компьютерные программы помогают по-новому взглянуть на привычные пейзажи. Молодая, талантливая Виктория Цыденова попробовала создать в нейросетях живописные тункинские пейзажи.



- Виктория нарисовала хранителя Тункинской долины, небожителя Бурхан Баабай. Он в образе горного старца смотрит сверху на Тункинскую долину. Рядом его окружают горные перевалы Восточные Саяны, - сообщает администрация Тункинского района в своём телеграм-канале.



Всего будет сделана серия изображений самых известных природных достопримечательностей Тункинского района.

